L’incredibile trucco per ascoltare messaggi audio di WhatsApp senza farlo sapere a chi lo manda

Alzi la mano chi di noi non conosce WhatsApp. Soprattutto, dopo il periodo, tremendo, del lockdown, quello delle videochiamate, da casa, verso parenti, amici e colleghi di lavoro. Con la scusa che, da casa, è gratis, grazie al WI FI, un bel risparmio.

Così, anche i pensionati hanno imparato ad usarlo. Facendosi comprare cellulari per anziani con WhatsApp in offerta. Visto che le grandi catene hanno iniziato a mettere in vendita modelli adatti anche per chi non ha bisogno di grandi esigenze.

Come ascoltare gli audio di WhatsApp in incognito: è possibile farlo

Che poi, tutti lo usiamo, ma ci sono talmente tante funzioni nascoste in WhatsApp, che in pochi conoscono o usano. Diciamo che con WhatsApp, a qualcuno, è scappata anche la mano. Ogni due per tre, infatti, ci si ritrova in qualche chat di gruppo dove si ricevono centinaia di messaggi al giorno. Da quella dei genitori della classe, che si moltiplicano in base al numero di figli, a quella dell’ufficio. Dalla chat del corso di ballo liscio a quella del calcetto. Da quella del Fantacalcio a quella della squadra di calcio dove giocano i figli.

Dove spesso siamo chiamati anche a rispondere a dei sondaggi nel gruppo, visto che con WhatsApp si può fare. Insomma, ogni giorno, arrivano non solo decine e decine di messaggi, ma anche innumerevoli file audio. Perché la gente trova comodo non perdere più tempo nello scrivere messaggi. Molto più semplice mandare audio che finiscono per incastrarci. Se appare la spunta blu, vuol dire che l’altro scoprirà che l’abbiamo ascoltato. E se ci chiedesse una risposta, non potremmo dire di non aver sentito il messaggio.

Come per i messaggi di testo, anche con i messaggi audio possiamo agire in incognito

Eppure, esiste l’incredibile trucco per ascoltare messaggi audio di WhatsApp in incognito, senza che l’altro lo sappia. Così, una volta ascoltato, potremmo decidere se vale la pena mostrare la spunta blu, oppure far finta di non averlo sentito.

Il trucco? Aprire un gruppo WhatsApp solo per sé stessi. Che è il passo fondamentale per leggere e ascoltare tutto in incognito. Come fare? Molto semplice. Basta entrare in WhatsApp e selezionare Chat. A questo punto, ecco che, a destra, troveremo la funzione Nuovo Gruppo. Dobbiamo cliccarci sopra. Questo se abbiamo iOS. Con Android, tocchiamo i tre pallini, che sono in alto a sinistra, e scegliamo Nuovo Gruppo.

L’incredibile trucco per ascoltare messaggi audio di WhatsApp aprendo una chat solo per noi

A questo punto, possiamo chiamare il gruppo come ci pare. Ad esempio, “Solo Io”. Per farlo, però, essendo un gruppo, dobbiamo selezionare anche un’altra persona che, però, andremo immediatamente ad eliminare. Così facendo, saremo gli unici che fanno parte di quel gruppo. Ed è questa la via per ascoltare messaggi senza farlo sapere agli altri.

A questo punto, per ascoltare l’audio di nascosto, ecco come fare. Dobbiamo tenere il dito premuto, su di lui, per qualche istante. A questo punto, una volta che appare il menù, non dovremo fare altro che selezionare Inoltra. E, ovviamente, il destinatario di questo inoltra non sarà altro che il nostro gruppo “Solo Io” che abbiamo creato. In questo modo, potremo tranquillamente ascoltare il messaggio audio in incognito, senza che chi ce lo aveva spedito lo sappia. E decidere, eventualmente, se spuntarlo in blu in originale, o lasciarlo volutamente grigio.