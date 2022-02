Portafoglio a rischio per il Sagittario ma il fine settimana potrebbe portare amore e fortuna per Gemelli e altri 2 segni zodiacali

Tra qualche giorno entreremo nel mese di marzo, proiettati verso la primavera e le giornate di sole. L’oroscopo e le stelle sono in continua evoluzione e ci invitano alla pazienza. Infatti, alcuni di noi sono costretti, ancora una volta, a dover fare i conti con i Pianeti contrari e un pizzico di sfortuna perpetua. Altri, potrebbero dormire sonni tranquilli e prepararsi ad una dolce rivincita, che potrebbe arrivare già durante la prima settimana del nuovo mese. Dunque, questo fine settimana potrebbe riservare vere e proprie sorprese in amore per alcuni segni zodiacali tra cui i Gemelli. Tuttavia, portafoglio a rischio per il Sagittario, che deve rimandare le grosse spese a periodi più floridi.

Il fine settimana potrebbe garantire momenti di felicità inaspettati ai nati sotto il segno dei Gemelli. In amore la fortuna continua a sorriderci, soprattutto se abbiamo da poco intrapreso una nuova relazione. Ci sentiamo scoppiettanti e carichi di energie da condividere con il partner. Anche per i single potrebbero arrivare giorni interessanti. All’orizzonte potrebbe esserci una nuova conoscenza. Tuttavia, potremmo anche ricrederci su una persona a noi vicina, giudicata male in passato. È arrivato il momento di lasciarci andare senza guardare troppo a possibili conseguenze.

Sorridono le stelle e i Pianeti anche per i nati sotto il segno della Vergine. Marte, ancora dalla nostra parte, potrebbe darci la forza per affrontare scelte coraggiose che rimandiamo da troppo tempo. Dopo mesi di silenziose riflessioni, siamo pronti per passare all’azione. Se abbiamo qualche problema in coppia, avremo la giusta carica e pazienza per risolverlo al meglio, cancellando ogni possibile ombra sul nostro rapporto. La fortuna potrebbe favorire anche i single. Il fine settimana potrebbe donarci un romantico e inatteso invito a cena da parte di un collega o di un nostro contatto social. Meglio approfittarne, prima di entrare nel nuovo mese che per noi potrebbe essere complicato.

Mercurio a favore tenderà una mano ai nati sotto il segno dell’Ariete. Se viviamo una storia consolidata da tempo, le cose proseguiranno per il verso giusto. Le difficoltà vissute durante la settimana troveranno finalmente la loro giusta risoluzione. Potremmo essere sorpresi in positivo dall’improvvisa vicinanza del nostro partner, il quale potrebbe proporci un romantico viaggio primaverile. Se siamo single, il nostro fascino è decisamente irresistibile. Nel fine settimana guadagneremo terreno prezioso verso conquiste, che potrebbero diventare incisive nel corso del nuovo mese.

Weekend da dimenticare per i nati sotto il segno del Sagittario. Nonostante una settimana favorevole in amore e sul lavoro, non è questo il periodo ideale per gettarci in improvvisi azzardi. Meglio cercare di non chiudere febbraio con scelte rischiose. Lasciamo che marzo arrivi con calma e con il tempo, senza strafare e senza concederci rischi incalcolabili. Alcuni di noi potrebbero essere briosi e entusiasti. Tuttavia, meglio non cavalcare troppo l’onda, per scongiurare possibili rischi economici di cui potremmo arrivare a pentirci.

