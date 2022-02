Quando organizziamo un viaggio, durante la fase di pianificazione siamo soliti spulciare in lungo e in largo il web alla ricerca dell’offerta migliore. Inizialmente, senza una meta prestabilita il nostro obiettivo potrebbe essere quello di andare alla ricerca di nuove entusiasmanti esperienze. Possibilmente con pochi soldi o a prezzi contenuti. Tuttavia, spesso la smania di cambiare aria a poco prezzo potrebbe spingerci a sognare per diversi giorni il viaggio, distraendoci dalla concreta pianificazione dello stesso. Ebbene, ci sono diversi modi per vivere un viaggio risparmiando qualcosa. Infatti, molti ignorano questi trucchetti per risparmiare sui viaggi, attraverso i quali possiamo andare alla scoperta di incantevoli novità.

Un cambio di mentalità

Per goderci al meglio ogni momento, dovremmo modificare la nostra mentalità. Infatti, viaggiare a costi contenuti non vuol dire per forza dover fare delle rinunce. Dunque, per cominciare, dovremo dare un occhio alle offerte, ma anche prenotare con anticipo ogni nostra possibile meta. Dovremmo capire con certezza su cosa possiamo risparmiare. Ad esempio, potremmo risparmiare sui pernottamenti valutando eventuali sconti sui maggiori portali online o pensare di vivere un’esperienza in Couchsurfing. In poche mosse potremmo soddisfare qualunque nostra esigenza valutando un’esperienza viaggio in sharing economy, ossia attraverso l’economia della condivisione. Pertanto, dovremmo provare a modificare le nostre abitudini. Infatti, oltre a condividere il tragitto verso la meta prestabilita, potremmo condividere una sistemazione per la notte, ma anche i pasti con la gente del luogo.

Molti ignorano questi trucchetti per risparmiare sui viaggi e goderci qualche giorno da favola spendendo poco senza rinunciare al divertimento

Quindi, valigia chiusa, salutati amici e parenti, siamo pronti a partire all’avventura. Ovviamente, senza dimenticare il nostro smartphone. Infatti, oltre ad aiutarci a muoverci al meglio per il Mondo, potrebbe facilitarci il tour nella ricerca di “dove” e “cosa” mangiare con un occhio al risparmio. Per risparmiare qualcosa, qualunque sia la nostra meta, dovremmo immergerci appieno nella gastronomia del luogo. Ci sono ovviamente delle app che potrebbero aiutarci in questo senso: TheFork è molto famosa, tuttavia, anche Viator e EatWith potrebbero fare al caso nostro. Viator ci mette a disposizione una miriade di tour culinari in diverse zone del Mondo. Al contrario, con EatWith, potremmo condividere i nostri pasti direttamente con gli autoctoni, immergerci completamente nella tradizione culinaria del luogo visitato.

Pertanto, se l’estero è la nostra meta, dovremmo evitare di lasciarci incuriosire dai fast food d’Oltreoceano o dalla cucina italiana. Dovremo semplicemente apprezzare il cibo che una specifica cultura può offrirci, lasciandoci incuriosire da sapori, odori e consistenze nuove.

Emozioni dietro l’angolo

Non solo le mete estere, poiché se andiamo alla ricerca di divertimento, relax e risparmio, potremmo optare per il turismo di prossimità. Il paradiso, spesso, potrebbe essere a pochi chilometri da casa nostra, non dobbiamo per forza andare dall’altro lato del Mondo. Pertanto, in fase di pianificazione, dovremmo valutare anche mete alternative, capaci di regalarci interessanti suggestioni rispetto a destinazioni più note, senza spendere un occhio della testa. Un viaggio simile potrebbe fare al caso nostro, soprattutto se vogliamo lasciarci rapire da un breve fine settimana senza spendere grosse cifre.

Lettura consigliata

Cosa mangiare e visitare a Napoli in un giorno a piedi per lasciarci trasportare completamente nell’atmosfera cittadina