Sei tra i 3 segni zodiacali più pessimisti? Ecco chi pensa sempre al peggio, c’è anche il Capricorno

Hai sempre pensieri negativi per la testa? Forse sei uno dei segni più pessimisti dello zodiaco. Vedono costantemente il bicchiere mezzo vuoto e non hanno aspettative rosee. Scopri quali sono i tre che più di tutti gli altri corrispondono a questa descrizione, a partire dal Capricorno.

C’è chi cerca di trarre il meglio dalle situazioni che gli capitano e pensa positivo. E poi ci sono i disfattisti nati, coloro che non possono fare a meno di vedere tutto nero. Forse anche tu sei tra questi, o conosci qualcuno che si comporta esattamente in questo modo. Nel caso, probabilmente sei tra i 3 segni zodiacali più pessimisti in assoluto. Vediamo se è effettivamente così.

Il lato positivo del pessimismo

Non sempre aver una visione cupa della vita porta a uno svantaggio. Se non eccessivo, il pessimismo potrebbe risultare addirittura proficuo. Prevedendo costantemente gli scenari peggiori, infatti, si potrebbero sopportare meglio le eventuali insoddisfazioni e reagire di conseguenza.

Insomma, ci si preparerebbe meglio alle notizie cattive. Inoltre, credendo di poter subire ogni tipo di sfortuna si adotterebbero tutte le contromisure necessarie a prevenire l’insuccesso. Ciò che conta è non restare passivi, ma prendere in mano la situazione e tentare di risolverla in anticipo.

Sei tra i 3 segni zodiacali più pessimisti se appartieni al Capricorno

La concretezza del pensiero dei Capricorno fa sì che non vedano di buon occhio praticamente nulla. Ogni situazione davanti alla quale ci si pone sembra fatta appositamente per causare problemi.

Questo punto di vista si rispecchia anche in amore. Difficilmente si crederà in una relazione duratura e ci si preparerà in anticipo al fallimento. La necessità di sentirsi continuamente in controllo della propria vita non aiuta e rischia di allontanare chi si trova vicino.

Vergine

Sono dei perfettini nati gli appartenenti al segno della Vergine. Questo li rende critici in ogni campo e contesto possibile. Questo atteggiamento, tuttavia, scaturirebbe da una certa preoccupazione che genera in continuazione pensieri molesti. Invece di veder difetti in chiunque, sarebbe meglio almeno per una volta rilassarsi e prendersi del tempo per riflettere su sé stessi.

Cancro

Sono persone estremamente emotive e facilmente condizionabili. Proprio il turbinio di emozioni che pervade i nativi del Cancro potrebbe creare sensazioni sgradite. Il vero problema sorge quando ci si chiude in sé stessi e si inizia a meditare.

Anche in compagnia di altri, è facile pensare di trovarsi al centro delle critiche e acquisire così una certa dose di permalosità. Si è più felici quando qualcuno riesce a distrarre, magari con un gesto d’affetto insperato.