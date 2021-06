Sappiamo bene che l’arrivo del caldo ci permetterà di tornare a fare aperitivi all’aperto. Non solo, ma finalmente anche le restrizioni contro il Covid si stanno allentando, e quindi presto potremo anche invitare qualche amico in più a casa.

Quindi è il momento di chiedersi che cosa servire sul terrazzo ai commensali. Lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare consigli utili a riguardo. Ad esempio qualche tempo fa abbiamo consigliato una bevanda francese poco conosciuta ma rapidissima da preparare per aperitivi molto freschi.

Oggi invece lasciamo libero sfogo alla nostra creatività, per una trovata originale e che di sicuro sarà apprezzatissima. Pochissimi sanno come utilizzare la frutta per rendere imperdibile l’aperitivo e sorprendere tutti i commensali.

Ecco come arricchire i nostri cocktail

Sappiamo che ci sono dei tipi di cocktail in cui a volte si mette un po’ di frutta. Pensiamo ad esempio alla fetta d’arancia nel Campari. Oggi vediamo proprio come usare la frutta, ma in maniera inaspettata.

Avremo semplicemente bisogno di un po’ di ghiaccio e della frutta di piccole dimensioni, come mirtilli o lamponi.

Il procedimento

Ciò che faremo è creare dei cubetti di ghiaccio originalissimi. Prendiamo la vaschetta per fare i cubetti, e mettiamo in ciascuno scompartimento un frutto. Un lampone o un mirtillo, oppure anche una foglia di menta appallottolata. Rovesciamo l’acqua fino a coprire i frutti, e mettiamo tutto in freezer.

Dopo poco tempo avremo dei cubetti aromatizzati alla frutta, pronti per essere messi nei cocktail e fare così un figurone. I lamponi ad esempio sono perfetti per un mojito molto originale. Basta mettere rum, lime, menta, ghiaccio tritato, acqua frizzante, ed un po’ di sciroppo di lampone. Poi aggiungiamo i cubetti aromatizzati e lasciamo che liberino il loro gusto.

I mirtilli invece sono particolarmente adatti per arricchire un sex on the beach, il cocktail con vodka, liquore alla pesca, arancia, ed appunto mirtilli.

