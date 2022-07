Pochissimi sanno scongelare la carne velocemente e cosa fare con quella macinata per un piatto estivo

Quando siamo alle prese con la preparazione di un pasto veloce ci capita spesso di scongelare degli alimenti. Magari lavoriamo fino a tardi o forse abbiamo una famiglia così numerosa da non permetterci di poter andare a far la spesa tutti i giorni al supermercato. Tuttavia, capita a tutti a volte di dimenticarsi di scongelare alcuni alimenti e in special modo la carne. Ce ne accorgiamo quando purtroppo è già tardi e dobbiamo assolutamente iniziare a cucinare. Dobbiamo però trovare delle soluzioni velocemente per poter sfamare tutta la famiglia. E ce ne sono, ma pochissimi sanno scongelare la carne velocemente e cosa possiamo fare per preparare un pasto leggero e fresco.

Una questione di temperatura

Ricordiamo a tutti una questione molto importante. Questi metodi di scongelamento della carne sono utili e da seguire solo se scongeliamo la carne che andremo a mangiare subito. In altri termini, dobbiamo prendere la nostra carne dal freezer e non tirarla fuori dal suo sacchetto di plastica. Se la carne non è nel sacchetto, la mettiamo in uno nuovo facendo attenzione a eliminare tutta l’aria attorno. Deve rimanere come sotto vuoto e se abbiamo la macchina per creare il vuoto a casa è proprio il momento di usarla. A questo punto prendiamo il sacchetto con la carne e lo immergiamo nell’acqua fredda. Ebbene sì, l’acqua deve esser fredda perché altrimenti esponiamo la carne a uno shock di temperatura troppo alto che comincerebbe a cuocerla. Cambiamo l’acqua ogni trenta minuti e dopo due ore la carne si sarà scongelata completamente.

Se però non ci possiamo permettere di aspettare due ore c’è sempre la soluzione del microonde. Semplice da usare è perfetta solo se seguiamo precise istruzioni. Togliamo la carne dal sacchetto e la adagiamo su un piatto. Selezioniamo il tasto defrost dal nostro microonde e inseriamo la carne. Ci serviranno più o meno 60 secondi. Anche in questo caso dobbiamo però cuocere subito la carne per evitare l’eventuale proliferazione batterica.

Pochissimi sanno scongelare la carne velocemente e cosa fare con quella macinata per un piatto estivo e fresco

Un’utile idea per cuocere la carne macinata in estate è quella di fare delle polpette in cui inseriamo ingredienti estivi. I primi da usare sono sicuramente le olive e le erbe di Provenza, che possiamo mescolare alla carne aggiungendo anche un uovo e del formaggio spalmabile. Basterà poi passare tutto il padella con un filo d’olio d’oliva per un piatto buonissimo e fresco.

