Il fenomeno che tratteremo in questo articolo, e che sta spopolando su tutte le piattaforme social delle influencer più di tendenza, viene dall’antica Cina.

Stiamo parlando del Gua Sha (letteralmente “strofinare” e “calore”), praticato nelle spa di alto livello o in centri estetici specializzati, ma replicabile agevolmente in casa.

Il trattamento è un vero e proprio botox naturale, grazie all’effetto lifting delle pietre utilizzato sul viso.

Come viene praticato il Gua Sha

L’antica pratica cinese consiste nel massaggiare delicatamente i lineamenti del viso con roller o pietre, come giada e quarzo. Infatti, pochissimi sanno che in queste pietre si nasconde un botox naturale per una pelle sempre giovane.

Occorre innanzitutto detergere accuratamente il viso, asciugarlo e avere premura che le pietre siano fredde. Una volta svolti questi passaggi, applicheremo sul viso un olio naturale che favorirà lo scorrimento, la circolazione e l’idratazione della pelle. L’olio di rosa mosqueta, potrebbe essere una valida soluzione, d’altra parte, pochi conoscono quest’olio naturale che dona luce ai capelli e combatte le rughe.

A questo punto cominceremo un massaggio leggero e delicato lungo il viso, seguendo i lineamenti delle mandibole, del collo, contorno occhi e zigomi. Le proprietà delle pietre utilizzate, la frizione e il calore, stimoleranno da subito le cellule della pelle ad essere più reattive e toniche. Si dice, inoltre, che a seconda delle pietre utilizzate si abbiano ulteriori effetti depurativi. Ma vediamo quali scegliere.

Sono di moltissime forme e misure e, con una decina di euro, si possono acquistare facilmente sia come roller che pietre al naturale.

La prima pietra di cui parleremo è la giada, considerata l’essenza della vita per la cultura cinese. È comunemente di colore verde ed è un minerale composto da giadeite e nefrite. Grazie alle sue proprietà, nella cristalloterapia è utilizzata per allentare la tensione, rilassare i muscoli ed attivare la circolazione. È comunemente collegata al chakra del cuore, come le altre pietre di colore verde.

La nefrite nera è un’altra pietra con cui esercitare i massaggi, grazie alle proprietà anti-invecchiamento. La medicina cinese la utilizza nei trattamenti di miglioramento della circolazione e metabolismo, oltre ad essere un diffuso trattamento cosmetico.

Concludiamo con il quarzo rosa che, invece, già dai tempi degli egizi veniva utilizzato come trattamento per combattere i segni dell’età sul viso. Considerata simbolo di eleganza, grazia, amore e bellezza porta effetti benefici su chi la indossa portando pace e guarendo le angosce.