È davvero incredibile quante cose ogni giorno buttiamo nella spazzatura e che pensiamo di non poter riutilizzare. Oggetti rotti, danneggiati o talmente vecchi da risultare ingialliti e brutti alla vista, finiscono regolarmente nel cestino. Quello che dovremmo sapere è che, però, spesso e volentieri commettiamo un errore a liberarcene di fretta e furia. Il riciclo è un’attività utile che tutti dovremmo imparare e che può farci risparmiare non pochi soldi e tempo.

Già in altri articoli avevamo trattato dell’incredibile riutilizzo di prodotti che oramai davamo per spacciati. Basti pensare al riciclo di riviste e giornali vecchi per queste idee intelligenti. O, ancora, al riutilizzo dei vecchi ventilatori per realizzare lampadari, vasi e orologi da muro. Insomma, prima di disfarci di qualcosa che reputiamo obsoleto, pensiamoci su.

In questo articolo illustreremo di come anche i resti del caffè si possano riutilizzare per le pulizie domestiche. Nello specifico, si rivelano di grande utilità per un oggetto della casa che molti avranno in soggiorno e che a breve ci prepareremo a utilizzare.

Pochissimi sanno che i fondi di caffè sono eccezionali per pulire quest’oggetto del salotto

I fondi del caffè si prestano a una gran varietà di utilizzi, anche se forse ancora in pochi lo sanno. Li possiamo adoperare come concime per le nostre piante, per eliminare le macchie ostinate da pentole e fornelli o come repellente naturale contro le formiche. Basta conoscere le loro proprietà e un po’ di ingegno e il risultato finale non potrà che soddisfarci.

L’utilità dei fondi vale, però, anche per un’altra parte importante della casa. In un articolo precedente lo avevamo già indicato come una delle priorità in vista dell’autunno. Ora forniremo un metodo risolutivo ed efficace per pulirlo subito dopo l’utilizzo. Parliamo del camino. Pochissimi sanno che i fondi del caffè sono eccezionali per pulire quest’oggetto del salotto. Vediamo come fare.

Un aiuto contro la cenere

La stagione fredda si riavvicina e presto dovremo accendere il nostro adorato caminetto in sala. Utilizzarlo per scaldarsi è un piacere, ma alla fine va per forza messo “in ordine”. La cenere che rimane sul fondo è antiestetica e va obbligatoriamente rimossa prima dei successivi utilizzi. Il problema è che smuoverla potrebbe comportare l’innalzamento di una nuvola grigiastra che invaderebbe casa. Per evitare il guaio basta aggiungere i fondi di caffè nella cenere prima di spostarla: in questo modo la appesantiremo e potremo gettarla via in tutta tranquillità.