La sottovalutazione delle azioni Esautomotion non sembra essere sufficiente a fare decollare il titolo

Come scritto più volte nei report precedenti, il titolo è fortemente sottovalutato e per questo motivo il nostro Ufficio Studi con il giudizio Strong Buy Long term lo ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni già nel dicembre 2020. Dopo un rialzo di oltre l’80%, però, la residua sottovalutazione delle azioni Esautomotion non sembra essere sufficiente a fare decollare il titolo, almeno per il momento.

Come si vede dal grafico, infatti, la proiezione in corso è ribassista. Al momento è alla prese con il supporto in area 3,26 euro (I obiettivo di prezzo). Qualora la settimana in corso, come sembra, dovesse chiudere sotto questo importantissimo livello, allora le quotazioni si dirigerebbero verso il II obiettivo di prezzo in area 2,80 euro. La massima estensione ribassista passa per area 2,36 euro. C’è, però, da notare che dopo un forte ribasso settimanale accompagnato da enormi volumi, la successiva discesa è stata caratterizzata da scambi in diminuzione. Inoltre, da ormai due mesi i nostri indicatori BottomHunter e Swing Indicator sono in fase laterale.

Prima di prendere posizioni sul titolo, quindi, è meglio aspettare per capire quale sarà la direzione finale che prenderanno le quotazioni.

Per quel che riguarda la valutazione, qualunque sia l’indicatore utilizzato le azioni Esautomotion sono sottovalutate. Ad esempio, il PE del titolo esprime una sottovalutazione di circa il 40% rispetto a quello del settore di riferimento. Inoltre la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Anche la view degli analisti su Esautomotion è molto positiva con riferimento alle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso sul titolo è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di oltre l’80%.

La sottovalutazione delle azioni Esautomotion non sembra essere sufficiente a fare decollare il titolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Esautomotion (MIL:ESAU) ha chiuso la giornata di contrattazione del 31 agosto a 3,20 euro in ribasso dello 0,62 rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale