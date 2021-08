L’estate sta giungendo al termine e moltissimi hanno già concluso il proprio rientro dalle vacanze. A breve il caldo afoso di luglio e agosto lascerà spazio a temperature più miti e gradevoli. È proprio questo il momento perfetto per iniziare a pensare alle faccende di casa.

Organizzarsi per la stagione successiva è fondamentale per non farsi trovare impreparati e non saper che pesci pigliare in caso di problemi. Settembre deve essere il punto di partenza per mettere in ordine e rinnovare la nostra abitazione. Ecco allora quali dovrebbero essere le nostre priorità per accogliere nel migliore dei modi possibili l’autunno che verrà.

A settembre sono questi i lavori essenziali da fare in casa per prepararsi all’arrivo dell’autunno

Una delle urgenze per non patire le gelate che ci faranno compagnia nei mesi più freddi è la riorganizzazione del guardaroba. Il nostro caro armadio in cui riponiamo gli abiti preferiti va rinnovato e dovremo farlo a breve. Togliamo tutti i nostri vestiti e sistemiamoli con cura sul letto. Quindi, scegliamo quelli che possono farci comodo per l’autunno e riponiamoli nell’armadio. I capi fuori stagione possiamo sistemarli in appositi scatoloni, in attesa di rispolverarli la prossima primavera.

Camino e frigo tra le urgenze da non rimandare

Se non abbiamo il riscaldamento o preferiamo scaldarci in modo tradizionale, la pulizia del camino è qualcosa di cui dovremmo occuparci. Per le parti più difficili da raggiungere, come la canna fumaria, potremmo rivolgerci a uno spazzacamino esperto.

Nel frattempo, ci possiamo portare avanti occupandoci della griglia e dei ferri, utilizzando gli appositi prodotti per la casa. Anche il frigo non può passare in secondo piano. Per far risplenderne l’interno potrebbero venirci in aiuto acqua e aceto. Ricordiamoci, poi, di sbrinare il freezer per una migliore resa.

Non scordiamo di prenderci cura del nostro angolo di pace personale

Con l’arrivo del freddo dovremo, purtroppo, dire addio alla colazione in terrazzo o al pranzo in giardino. Per fronteggiare questa perdita potremmo preparare la nostra speciale area relax proprio dentro casa nostra.

Per esempio, potremmo arredare il salotto o la camera da letto con una libreria e una comoda poltrona e immergerci nella lettura. Oppure posizionare delle casse bluetooth o un elegante giradischi sul comodino per ascoltare la nostra musica preferita. Insomma, a settembre sono questi i lavori in casa essenziali per prepararsi all’arrivo dell’autunno e che non ci faranno rimpiangere la bella stagione.