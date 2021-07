Pochissimi sanno che grazie alla ricerca e ad alcuni stratagemmi potremo vivere fino a 150 anni

Da sempre l’uomo è alla ricerca dell’elisir di lunga vita. Negli ultimi 50 anni la vita media in occidente è salita in maniera estremamente significativa. Migliori condizioni igienico sanitarie, attenzione alla dieta, cure mediche e prevenzione hanno giocato un ruolo fondamentale. Inoltre, nell’ultimo mezzo secolo, la gran parte dei paesi sviluppati non ha dovuto fronteggiare guerre o insurrezioni. Insomma, meno morti violente e una sanità all’avanguardia stanno aumentando di molto l’aspettativa di vita alla nascita in molti Paesi. Nonostante la pandemia in atto, in Italia oggi la vita media supera gli 82 anni. Un traguardo inimmaginabile alcuni decenni fa, che sta anche causando alcuni squilibri nel sistema previdenziale. Ma qual è la durata massima della vita del corpo umano? Pochissimo sanno che grazie alla ricerca e ad alcuni stratagemmi potremo vivere fino a 150 anni. Vediamo quindi come arrivare ad un secolo e mezzo di vita, secondo recenti studi.

La ricerca pubblicata da Nature

Una recentissima ricerca, pubblicata dall’autorevole rivista inglese Nature a firma del team del Professor Timothy Pirkov rivela particolari interessanti. Secondo lo studio il corpo umano ha un’innata capacità di far fronte ad eventi potenzialmente letali, come malattie e infortuni. Questa resilienza arriva ad un punto critico almeno due volte in una vita media: a circa 35 e 65 anni. Ovvero l’età in cui gli sportivi professionisti si ritirano e i lavoratori vanno in pensione. Affrontare al meglio questi appuntamenti biologici rinforza il corpo e ne aumenta le aspettative di vita. Queste conclusioni spiegherebbero come alcune persone abbiano superato il secolo di vita senza interrompere praticamente mai l’attività fisica o lavorativa. La completa perdita di resilienza arriverebbe, secondo gli scienziati, tra i 120 ed i 150 anni d’età. Per questo motivo, l’uomo avrebbe le carte in regola per arrivare a spegnere le 150 candeline.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochissimi sanno che grazie alla ricerca e ad alcuni stratagemmi potremo vivere fino a 150 anni

Secondo il Prof. Flink dell’Università dell’Arizona, la biologia potrebbe allungare ulteriormente la vita dell’essere umano. Il ricercatore avrebbe individuato dei veri e propri interruttori genetici che causano l’invecchiamento. La scienza potrebbe riuscire a gestirli, bloccando determinati geni fino a minimizzare il naturale declino del corpo umano. Altri studi individuano invece nella criogenia una soluzione all’invecchiamento. Ulteriori ipotesi prevedono il ricorso ad interventi di microrobotica cellulare per eliminare le conseguenze fisiche dello scorrere degli anni. La ricerca scientifica continuerà certamente a dare il suo contributo rendendo la vita sempre più lunga. Cercare di condurre un’esistenza sana aiuterà invece a vivere al meglio la propria esistenza.