Quanto sono fastidiosi gli insetti? Perché una persona non gradita viene spesso paragonata a una mosca? Per non parlare dei moscerini che invadono parchi e giardini. Molti di questi sono nocivi alle nostre culture ed esistono rimedi naturali per evitare che possano fare danni.

Eppure, in pochissimi sanno che molti insetti sono attratti da un colore particolare. Un colore che potremmo sfruttare per costruire trappole ancor più efficaci. Non c’è, al momento, una precisa spiegazione scientifica, ma il colore calamita per gli insetti è il giallo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per questo, nelle nostre trappole, dovremmo sfruttare la debolezza del nostro nemico e proporre quante più cose gialle possibile. Per esempio, utilizzare, per le bottiglie dei rimedi naturali, quelle di una comunissima bevanda gialla come la Fanta. Oppure sostituire i tappi di chiusura con delle cupolette gialle, facilmente acquistabili nei negozi di giardinaggio, utilizzate proprio per questo scopo.

È incredibile ma c’è un colore che attira gli insetti e che può farli morire

Il giallo, insomma, è il classico specchietto per le allodole con cui ingannare gli insetti e portarli nelle nostre trappole. Ma come mai proprio questo colore primario? Come dicevamo in precedenza, non c’è una spiegazione scientifica certa. Si pensa che essi riconoscano in ogni giallo il colore della Luna, che serve loro per orientarsi durante il volo. Un po’, quindi, come fosse la stella polare della loro esistenza. Con l’arrivo dell’illuminazione artificiale, è stato automatico avvicinarsi al giallo di lampadine e lampioni. Spesso, però, vengono talmente avvolti da questo fascio di luce da esserne storditi e un urto in volo contro la lampada può anche causarne la morte.

Altre tesi sostengono che gli insetti riconoscono la luce come una sorta di riparo. Specialmente per fuggire ai loro nemici, cercano gli angoli di alberi e siepi esposti alla luce del sole. Alcuni esperti sostengono che essendo il giallo un colore comune a tanti fiori, essi lo riconoscerebbero come familiare e quindi ne sarebbero fortemente attratti.

Le ipotesi, dunque, sono diverse. Quel che è certo ed è incredibile ma c’è un colore che attira gli insetti e che può farli morire. Possiamo quindi sfruttare questa cosa a nostro vantaggio per comportarci di conseguenza. Evitando il più possibile di usare il giallo in determinate situazioni, come pranzi o cene all’aperto, picnic. O anche, in queste occasioni, evitando di indossare capi di questo caldo e delizioso colore. Ovviamente, al contrario, se vogliamo attrarre gli insetti, come nel caso delle trappole, sfruttare al massimo questo loro tallone d’Achille.