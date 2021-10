Alcune volte dobbiamo cercare di attrezzarci nella nostra casa per eliminare problemi quotidiani che potrebbero risultare davvero fastidiosi alla lunga. Infatti, dobbiamo cercare di mantenere il luogo in cui viviamo sempre pulito e igienizzato, provando a sbarazzarci di ogni fonte di disturbo. Tra queste, per molte persone, troviamo la presenza di insetti o piccoli animali che potrebbero anche creare problemi alla nostra salute. E un grande incubo di tantissimi tra le mura domestiche è proprio la presenza di acari della polvere. Infatti, questi microrganismi sono talmente comuni e diffusi, che quasi sicuramente tutti noi abbiamo avuto a che fare con essi almeno una volta nella vita. E, se non siamo riusciti a sbarazzarcene, forse dovremmo provare alcuni rimedi naturali che in questo caso potrebbero davvero cambiare la situazione a nostro favore.

Pochissimi lo comprano ma quest’olio è un portento ed eliminerà gli acari della polvere in un lampo

Eliminare gli acari della polvere può risultare più difficile di ciò che sembra. Per questo ne avevamo già parlato in precedenza, cercando di consigliare dei rimedi casalinghi che potessero eliminare una volta per tutte questo disturbo. In questo nostro precedente articolo, per esempio, c’è una soluzione naturale che potrebbe fare al caso nostro e che potrebbe aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo. E, se questa indicazione non dovesse funzionare, potremo trovarne un’altra, sempre casalinga, proprio qui. Oggi vogliamo fornire un’ulteriore soluzione naturale, così da avere una scelta più ampia. Non tutti conoscono questo piccolo trucco, ma sarebbe davvero da mettere in pratica. Infatti, pochissimi lo comprano ma quest’olio è un portento ed eliminerà gli acari della polvere in un lampo.

Ecco il rimedio naturale che potrebbe aiutarci una volta per tutte

Per prima cosa, ricordiamo alcuni piccoli accorgimenti per cercare di eliminare gli acari. Ricordiamoci di arieggiare sempre la stanza e di far arrivare la luce del sole. Gli acari, infatti, amano l’umidità e gli ambienti scuri, quindi non saranno a loro agio. Ricordiamoci poi di cambiare spesso i cuscini e le lenzuola, e di provare a deumidificare la stanza al meglio delle nostre possibilità. E ora arriviamo al nostro metodo casalingo che si basa su un ingrediente in particolare: l’olio di niaouli, proveniente da una nota pianta australiana. Per sfruttarlo, dovremo diluirlo in un contenitore d’acqua e inserirlo in un contenitore spray vuoto. E ora dovremo spargere la nostra soluzione, ma non solo sul materasso. Infatti, l’ideale sarebbe spruzzarla anche sui peluche (se ne abbiamo nella camera da letto), sulle tende alle finestre e, infine, sul nostro divano.