Conosciamo tutti il famoso detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”, però forse non tutti pensavamo che fosse compresa anche la buccia. Pelare le mele è infatti un’abitudine sbagliata, diversi studi hanno dimostrato che nella buccia possiamo trovare tantissime sostanze nutritive.

Scopriamo allora perché è sorprendente ma vero, senza saperlo abbiamo sempre mangiato le mele nel modo sbagliato.

Perché le bucce fanno bene

Si sa da tanto che mangiare le mele faccia bene alla salute, aiuta infatti a combattere malattie croniche come l’obesità e problemi cardiovascolari. Tutto questo grazie alle grandi quantità di fitochimici , come catechina e acido clorogenico, che sono ottimi antiossidanti. Ma anche grazie ai flavonoidi e acidi fenolici che si trovano proprio nella buccia. Le bucce di mela contengono poi grandi quantitativi di vitamina C, minerali e quasi il doppio delle fibre contenute nella polpa. Oltre ad essere ottime per la linea e per il cuore, queste fanno particolarmente bene anche alla pelle e alle ossa: un recente studio portato avanti in Giappone ha infatti rivelato che i polifenoli contenuti nelle mele contribuiscono a mantenere in salute la cartilagine nelle articolazioni. Infine un altro studio condotto in Italia ha confermato che queste aiutano anche a bloccare, o quantomeno a rallentare, l’avanzamento delle cellule cancerose nel colon.

Attenzione al tipo di mela

Esistono però alcuni rischi nel mangiare una mela con la sua buccia. Stiamo parlando della possibilità di ingerire assieme a questo gustoso alimento anche possibili residui di pesticidi, nocivi per il nostro organismo. Una semplice soluzione a questo problema è però quella di optare sempre per prodotti di provenienza biologica. Con particolare attenzione al metodo con cui vengono coltivati.

Allora pensarlo non sarà più strano è sorprendente ma vero, abbiamo sempre mangiato le mele nel modo sbagliato.

