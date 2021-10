Quante sono le possibili ricette che si possono fare con i funghi porcini? Be’ sono veramente tante, però quando li cuciniamo a casa li facciamo sempre in padella come contorno, oppure li usiamo per insaporire degli arrosti. E pochissimi cucinano i funghi in questo modo e chi non lo fa si perde una vera delizia, si perde un piatto veramente prelibato. Tempo fa avevamo visto un altro piatto gustosissimo che si poteva fare con i funghi porcini, questo era infatti lo strudel di funghi e patate. Un piatto che per la stagione autunnale va benissimo, perché riscalda il cuore ed è buonissimo. Oggi aggiungiamo un’altra ricetta che possiamo fare con i funghi.

Pochissimi cucinano i funghi in questo modo e chi non lo fa si perde una vera delizia

Parliamo della vellutata di funghi. Alcuni la cucinano, quindi non sarà un grande novità, ma fatta in questo modo è veramente unica. Un piatto dai sapori autunnali, caldo e cremoso. Infatti alla solita vellutata di funghi possiamo sostituire la vellutata di funghi porcini, tartufo e fagioli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo allora tutti gli ingredienti necessari per fare questa delizia di piatto:

500 grammi di funghi porcini freschi;

prezzemolo fresco;

1 barattolo di fagioli;

1 scalogno;

800 ml di brodo vegetale;

timo q.b;

noce moscata q.b;

olio evo q.b;

tartufo q.b;

sale e pepe.

Il primo passaggio da fare riguarda ovviamente i funghi. Infatti dovremo lavarli per bene, rimuovere tutta la terra e poi farli a pezzettini. Ora prendiamo lo scalogno e lo inseriamo in una padella a soffriggere. Aggiungiamo quindi dell’olio evo e del prezzemolo. Una volta che lo scalogno è bello raggrinzito possiamo aggiungere i funghi tagliati a pezzettini. Giriamo i funghi per qualche minuto, in questo modo assorbono il sapore.

Poi aggiungiamo il brodo vegetale e copriamo la padella con un coperchio. Lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Terminati i 15 minuti spegniamo il fuoco e regoliamo con sale, pepe, timo e un pochino di noce moscata.

Versiamo il tutto ora in un frullatore. Frulliamo bene finché non otteniamo una crema. A questa poi aggiungiamo dei fagioli e continuiamo a frullare per bene. Ora serviamo la vellutata nei piatti, aggiungiamo dei fagioli interi e grattiamo sopra del tartufo. Ed ecco pronta la nostra ricetta con i funghi porcini. Prepararla è veramente facile e il risultato è ottimo.

Approfondimento

Pochi cucinano la zucca così e chi non lo fa non sa cosa si perde