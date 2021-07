Nonostante il caldo lo spaghetto aglio olio e peperoncino è sempre la soluzione giusta per mettere in tavola qualcosa di semplice ma appetitoso. Soprattutto se abbiamo ospiti a cena e adesso che ci gustiamo gli Europei di calcio davanti alla tv. Un primo semplicissimo ma che troppo spesso non ci viene come lo mangiamo al ristorante o in trattoria, eppure gli ingredienti sono sempre quelli. Se lo spaghetto aglio e olio non ci riesce a dovere ecco la soluzione in questo piccolo accorgimento dei nostri Esperti.

La qualità che fa differenza

Come accade in tutti i piatti è la qualità a fare la differenza anche e soprattutto quando gli ingredienti sono pochi e semplici come nel nostro caso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

In modo particolare se andremo a utilizzare un olio extravergine artigianale comprato a km0 sentiremo la differenza nel profumo e nel sapore. Punto secondo la pasta, ossia gli spaghetti, che dovremmo scegliere trafilati al bronzo perché in grado di immagazzinare il condimento.

Se lo spaghetto aglio e olio non ci riesce a dovere ecco la soluzione

Ma il segreto che ci permetterà di portare in tavola degli eccellenti spaghetti aglio e olio sarà la mantecatura. Ricordiamo di tenere dell’acqua di bollitura per evitare che lo spaghetto si asciughi e si secchi. Ma non solo, perché al momento di farli saltare per qualche secondo ricordiamoci di cercare di imprimere alla padella un movimento circolare. Questo permetterà alla cottura di risultare perfetta nei suoi istanti finali appropriandosi del condimento e creando quella splendida cremosità che farà la differenza.

Origine dello spaghetto aglio e olio

Ancora una volta dicono sia la Campania la terra di origine di questo piatto così saporito. Sembra che sia un ripiego povero e popolano del più costoso spaghetto con le vongole. Recentemente anche i grandi chef hanno portato alla ribalta questo primo con delle aggiunte e delle piccole trasformazioni molto piacevoli.

Approfondimento

Affidiamoci a questa sublime torta salata per deliziare i palati dei commensali