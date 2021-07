Il peggior titolo del primo semestre 2021 potrebbe avere iniziato l’ultimo movimento ribassista prima della ripartenza al rialzo. Visibilia Editore, infatti, ha vinto la palma del peggiore titolo di questa prima metà dell’anno con un ribasso del 58,33% che porta la perdita rispetto ai massimi storici del 98,75%.

Tuttavia quest’ultima gamba ribassista potrebbe essere l’ultima prima di un tentativo di recupero.

Già in un report di inizio giugno commentavamo che il titolo Visibilia Editore non aveva ancora terminato la sua corsa al ribasso e che il vero obiettivo finale era localizzato in area 2,12 euro. Con la chiusura del 2 luglio questo scenario prende sempre più piede. Le quotazioni, infatti, hanno rotto al ribasso il supporto in area 5,16 euro (II obiettivo di prezzo) aprendo le porte per il raggiungimento dell’obiettivo finale.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza o dopo il raggiungimento del III obiettivo di prezzo oppure con un immediato recupero di area 5,16 euro in chiusura settimanale.

Infine c’è un altro aspetto che non va trascurato. A oggi la capitalizzazione di Visibilia Editore è di circa 1,1 milioni di euro. Un livello che espone le quotazioni del titolo a possibili forti escursioni scatenate anche da piccoli capitai investiti.

Il peggior titolo del primo semestre 2021 potrebbe avere iniziato l’ultimo movimento ribassista prima della ripartenza al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Visibilia Editore (MIL:VE) ha chiuso la seduta del 2 luglio a quota 5,00 euro in ribasso del 1,19% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.