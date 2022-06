Natura incontaminata e mare cristallino in questo borgo eletto come uno dei più belli d’Italia che porta fortuna in amore

Di borghi meravigliosi, dove trascorrere un’intera giornata o un weekend, l’Italia è ricca. Da Nord a Sud, passando anche dalle isole maggiori e dalle isolette, si incontrano località davvero uniche, che il Mondo ci invidia.

Certo, passare le vacanze estive altrove, magari a Mykonos e Santorini, sarebbe un’esperienza unica. Ma forse pochi sanno che alcune località italiane sono parecchio simili. Di conseguenza, non c’è bisogno di andare lontano perché, probabilmente, la vacanza perfetta è proprio dietro l’angolo.

Non tutti i borghi sono uguali ed è l’unicità del posto che rende ogni borgo davvero speciale e indimenticabile. La caratteristica comune è la sensazione che lascia ognuno di questi angoli di paradiso. È una sensazione strana e bella allo stesso tempo. Sembra che il tempo si sia fermato.

Alcuni borghi sembrano essere rimasti nel Medioevo, il periodo più misterioso e affascinante di tutti i tempi. Altri coniugano contemporaneamente storia e relax. Per esempio, troveremo una natura incontaminata e mare cristallino in questo borgo eletto come il polmone della Puglia e non solo.

Vico del Gargano

È uno dei borghi più belli d’Italia e porta fortuna in amore. Infatti, il Santo Patrono del luogo è proprio San Valentino. Recarsi a Vico del Gargano il 14 febbraio sarebbe davvero una sorpresa per il partner. Tuttavia, non possiamo perderci questo borgo anche durante l’estate.

Vi sarebbero circa 1.800 abitanti a Vico del Gargano, il quale ha una ricca storia risalente al 970 d. C. Non a caso, il suo centro storico è stato definito come il più affascinante della zona. Vi sono diverse strutture da visitare, molte delle quali sono bellissime chiese, come la Matrice o la Chiesa di San Giuseppe.

Inoltre, Vico ospita anche un sfarzoso castello in cui sono visibili ancora le tracce delle varie dominazioni storiche. Bellissimo il panorama, in cui è presente una ricca e florida vegetazione, alla quale fa da sfondo il mare pugliese, cristallino e mozzafiato.

Passando dai vicoli, se si guarda verso il basso, è possibile vedere una pavimentazione particolare, antica e moderna allo stesso tempo. Vico del Gargano è il luogo adatto per una gita, in cui impersonarsi nel ruolo dei turisti di mattina, scoprendo la storia e la cucina del posto, per poi rilassarsi al mare.

Vico del Gargano è una delle patrie delle arance e delle olive, ma anche del buon pesce da gustare insieme ad un bel piatto di verdure. A chi preferisce il mare consigliamo le spiagge di Calenella e di San Menaio. Se si ha voglia di godere della splendida natura, consigliamo il Parco Nazionale del Gargano.

