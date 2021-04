Napoli è una città meravigliosa. Il sole, il mare, il calore della gente e la tradizione sono le sfumature che la rendono davvero speciale. Per non parlare del panorama mozzafiato in cui è possibile vedere il suo famoso vulcano. Sembra un bizzarro scherzo della natura ma il Vesuvio potrebbe avere un gemello ed ecco dove si trova.

È una roba da non credere ma nel Sol Levante c’è una città considerata la Napoli del Giappone. E non è un caso che sia gemellata proprio con il capoluogo campano.

Infatti le due città hanno molto in comune. Di certo questo costituisce un vantaggio a livello turistico, sia per la città di Napoli che per quella orientale. Lo sanno bene i napoletani che ogni 3 maggio, anno in cui sono state gemellate nel lontano 1960, accade uno scambio culturale tra le due città.

La Napoli del Giappone

Sembra un bizzarro scherzo della natura ma il Vesuvio potrebbe avere un gemello ed ecco dove si trova. La città di Kagoshima si trova nel sud del Paese. È molto simile a Napoli soprattutto per il clima, per il buon cibo e perché si trova in prossimità di un vulcano attivo. Anche paesaggisticamente parlando sono simili per via del golfo dal quale si può ammirare lo spettacolo del vulcano Sakurajima. Un panorama mozzafiato che emoziona proprio come quello partenopeo.

Il clima è mite e soleggiato, come il clima tipico mediterraneo. Nonostante la cultura culinaria sia diversa come è noto, ciò non significa che non sia altrettanto deliziosa.

Il gemellaggio tra le due città è consolidato a tal punto che esiste una via dedicata alla città partenopea chiamata “Napori dōri”. Inoltre, è stata dedicata anche un’intera linea di tram. Allo stesso modo, a Napoli si può trovare invece la “via Kagoshima” al Vomero e “Largo Kagoshima” al Centro Direzionale. Lo scambio culturale prevede l’arrivo di studenti giapponesi provenienti da Kagoshima per un soggiorno a Napoli e viceversa.

Per chi ama Napoli e ha goduto delle sue bellezze, consigliamo di andare a visitare la Napoli del Giappone e il gemello del Vesuvio. Non appena si potrà.