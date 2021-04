Due idee di colazione senza glutine per i celiaci da leccarsi i baffi

La colazione è sicuramente il pasto più importante della giornata, grazie a questa riusciamo ad attivarci.

Anche la colazione, come tutti i pasti, può variare secondo il nostro gusto personale. C’è chi gradisce il caffè con qualche biscotto, chi ama il latte con i cereali e chi invece gradisce un succo con delle fette biscottate.

La colazione può essere semplice e veloce oppure complessa e variegata, questo dipende anche dal tempo che ognuno di noi riesce a dedicare. Alcuni di noi vanno di fretta, altri invece si concedono il giusto tempo per poter assaporare con calma la prima colazione. Ciò che sappiamo di certo è che la colazione va fatta e che non bisognerebbe mai saltarla.

Chi soffre di intolleranze alimentari spesso si chiede se deve rinunciare a determinati cibi gustosi, in realtà oggi esistono tante ricette che riescono a soddisfare anche le loro necessità.

In quest’ articolo forniamo due idee di colazione senza glutine per celiaci da leccarsi i baffi.

Colazione veloce e salata

Non tutti amano la colazione dolce, molti preferiscono il salato, come abbiamo già detto, anche la colazione dipende dal nostro gusto personale.

Chi soffre di intolleranze alimentari si chiede spesso cosa può e non può mangiare. Indicheremo due idee che possono soddisfare sia l’amante del dolce che quello del salato.

A chi vuol fare una colazione veloce e la preferisce salata consigliamo di prendere delle gallette di riso o di mais. Queste si possono accompagnare con del prosciutto o con un altro salume senza glutine. Infine possiamo accompagnare il tutto con un frullato senza latte per mantenerci leggeri.

Per chi ha tempo in versione dolce

Nella categoria opposta vediamo invece gli amanti del dolce, magari tra questi ritroviamo anche coloro che amano godersi una colazione in tutta calma.

Il nostro consiglio è quello di prendere dello yogurt greco e unirlo con ingredienti dolci come ad esempio il miele e pezzetti di frutta fresca. Possiamo scegliere tra le mele, le pere, le pesche e, per chi gradisce qualcosa di più esotico, anche il mango. Possiamo anche aggiungere un po’ di frutta secca per rendere il tutto più croccante e gustoso.

