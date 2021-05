Non vi è dubbio che il parquet è il pavimento più elegante, moderno e caldo. È un classico senza tempo che dà un tocco di classe a qualsiasi ambiente della casa. Infatti un parquet brillante ha la capacità di riflettere la luce che entra dalle finestre, migliorando notevolmente la luminosità della stanza. Eppure, qualcuno decide di non utilizzarlo per il timore che richieda cure eccessive. Dopo aver letto questo articolo, riusciremo ad avere un parquet luminoso e scintillante senza sforzo. Dunque nessuno lo dice ma si può ottenere un parquet incredibilmente lucido e brillante a costo zero con questi ingredienti naturali.

In commercio esistono diversi prodotti per questa tipologia di pavimento. Tuttavia non sempre i risultati promessi sono veritieri. In ogni caso, questi prodotti contengono sostanze chimiche ed hanno un costo abbastanza oneroso. La tecnica che invece vogliamo condividere utilizza prodotti naturali. Il metodo è incredibilmente efficace, geniale ed economico.

Ingredienti necessari

Ecco gli ingredienti di cui abbiamo bisogno:

una quindicina di foglie di salvia;

una decina di foglie di limone;

un bicchiere di aceto di mele;

due cucchiai di bicarbonato.

Il procedimento

Per prima cosa mettiamo le foglie di salvia e limone in una pentola con circa 1 litro e mezzo di acqua. Una volta raggiunto il bollore lasciamo andare a fuoco basso per ancora 5 minuti.

Quindi spegnere e lasciare stiepidire. Nel mentre riempiamo il secchio per 1/3 della sua capienza di acqua. Versiamoci il bicarbonato e l’aceto. Mescoliamo gli ingredienti con l’aiuto del mocio. Quindi separiamo le foglie bollite dall’acqua utilizzando un colino. Aggiungiamo il liquido tiepido ottenuto agli altri ingredienti. Le foglie di salvia e di limone doneranno una brillantezza stupefacente al pavimento. Il bicarbonato contribuirà ad eliminare le macchie più ostinate e gli aloni. L’aceto infine donerà una piacevole fragranza agli ambienti. Laviamo dunque il parquet con la soluzione ottenuta. Suggeriamo di fare due passate sul pavimento. La prima con il mocio più bagnato. La seconda invece deve essere ben strizzato, quasi asciutto. Il legno infatti non ama rimanere bagnato a lungo. In questa maniera si elimineranno gli eccessi di acqua e si otterrà una lucidatura perfetta.

Nessuno lo dice ma si può ottenere un parquet incredibilmente lucido e brillante a costo zero con questi ingredienti naturali.

