Le abitudini nel fare la spesa sono cambiate di molto nel corso degli anni. Ad oggi abbiamo molta più scelta su quali prodotti comprare e su quali risparmiare, data la vasta presenza sul territorio di supermercati economici. Negli ultimi anni, complice la lotta contro lo spreco alimentare, è emerso un nuovo metodo geniale per risparmiare sull’acquisto degli alimenti. Consiste nel risparmiare sulla spesa al supermercato spendendo meno di 5 euro comprando alimenti di qualità e diminuendo lo spreco alimentare. Si basa sul principio dell’economia circolare e ha dalla sua una grande comunità di utilizzatori a livello internazionale. C’è sempre bisogno di un minimo di ricerche e pazienza, ma i potenziali risparmi valgono gli sforzi.

Il metodo geniale per risparmiare sulla spesa al supermercato passa tramite la tecnologia. L’idea alla base è quella di rivendere a prezzi stracciati prodotti che non possono essere più venduti. Ciò non toglie il fatto che questi prodotti sono ugualmente buoni. Molti degli alimenti venduti, inoltre, possono andare ben oltre la data di scadenza, come bevande, verdure e pane. Altri devono essere consumati entro certi limiti di tempo, ma per le cifre ridicole a cui vengono venduti sono incredibilmente convenienti. I fortunati arriverebbero a coprire una settimana intera spendendo meno di 5 euro su alimenti di qualità.

Ridurre lo spreco alimentare rivendendo prodotti ancora buoni che altrimenti verrebbero buttati. Meno di 5 euro o poco più al supermercato e non solo per risparmiare e sostenere il pianeta. Questo metodo geniale passa principalmente tramite app. La loro funzione è quella di mettere in collegamento ristoranti, supermercati e negozi alimentari con i potenziali clienti. Ecco quindi il metodo geniale per risparmiare sulla spesa al supermercato spendendo meno di 5 euro comprando alimenti di qualità e diminuendo lo spreco alimentare.

