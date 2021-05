La Liguria è una regione che offre davvero tanto ai suoi visitatori. Non solo le classiche vacanze balneari fatte di spiaggia e mare, ma anche località rinomate e molto signorili da visitare. Pensiamo ad esempio alle Cinque Terre, alla modaiola Portofino e all’elegantissima Santa Margherita Ligure. Ma non è ancora finita, perché la Liguria offre molto anche in termini naturalistici. Al mare blu fanno infatti da contraltare le montagne e le caratteristiche terrazze coltivate perlopiù ad olivi.

C’è poi un posto davvero sorprendente di cui vogliamo parlare. In Italia esiste un luogo altamente suggestivo che incanta tutti i turisti e si può raggiungere solo via mare o attraverso sentieri avventurosi immersi in una natura lussureggiante. È l’Abbazia di San Fruttuoso.

Abbazia di San Fruttuoso

Circondata dal verde del Parco di Portofino, nel mezzo di una incantevole insenatura frastagliata della costa ligure, si trova l’Abbazia di San Fruttuoso. Un vero e proprio gioiello incastonato tra il blu del mare e la natura selvaggia delle rocce circostanti.

Data la straordinaria bellezza, non è un caso che questo luogo sia sotto la tutela del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano.

Si tratta di un monastero romanico posizionato a ridosso del mare.

Costruito nel X secolo, passò poi in mano ai monaci benedettini.

Nel corso degli anni il corpo centrale dell’edificio venne ampliato e modificato con l’aggiunta del meraviglioso loggiato che si affaccia tutt’oggi sulla spiaggia.

Gli spazi interni ospitano oggi un museo, mentre l’esterno viene sfruttato per fare un bel bagno nella baia.

Come raggiungere San Fruttuoso

La particolarità di questo luogo sta nel modo per raggiungerlo. Inaccessibile in auto, San Fruttuoso è raggiungibile solamente via mare o tramite dei sentieri.

Via mare

Le tratte via mare sono davvero tante. Si può prendere il battello da Camogli, da Recco, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Lavagna, Sestri Levante, Genova e Chiavari. Il servizio è stagionale ed ovviamente viene potenziato nel periodo che va da Pasqua a settembre.

Via trekking

Per gli sportivi e per chi ha lo spirito avventuroso, vi sono poi anche molti sentieri naturalistici da attraversare a piedi. Più o meno lunghi e di differenti gradi di difficoltà, ecco quali sono i principali:

a) da Portofino a Mare parte un itinerario di 1 ora e mezza, tra i più belli che si possono fare tra il Golfo del Tigullio e il Golfo Paradiso;

b) da Camogli, passando per Ruta e Portofino Vetta, ecco invece un itinerario decisamente più impegnativo della durata di 2 ore e mezza circa;

c) sempre da Camogli, passando per San Rocco e San Nicolò di Capodimonte, ecco infine un percorso bello impegnativo che dura 3 ore e prevede numerose scalinate.

Ora che abbiamo scoperto che in Italia esiste un luogo altamente suggestivo che incanta tutti i turisti e si può raggiungere solo via mare o attraverso sentieri avventurosi immersi in una natura lussureggiante, non resta altro da fare che decidere come fare per raggiungerlo. Se in maniera più avventurosa ma faticosa o se in maniera decisamente più tranquilla e rilassante.

