La cura delle mani e, in modo particolare, delle unghie è uno dei modi che si hanno per apparire sempre al massimo. La manicure, infatti, è uno dei primi dettagli che saltano all’occhio quando si incontrano persone nuove. Sia per quanto riguarda gli uomini che le donne, unghie rosicchiate o pellicine sanguinanti non sono sicuramente un buon biglietto da visita. Anche senza perdersi in una cura maniacale, però, sarebbe bene avere unghie sempre ordinate.

In alcuni casi potrebbero presentarsi delle righe verticali o orizzontali sulla superficie dell’unghia. Potrebbe trattarsi di un segno rivelatore di patologie più gravi ma, nella maggior parte dei casi, si tratta di un qualcosa del tutto normale. Anche se in alcuni casi sarebbe preferibile limitare l’utilizzo di smalti è indubbio che molte donne amino sfoggiare unghie di diverse forme e colori. Per farlo, anche se tante si rivolgono a centri estetici specializzati, non è raro ritrovarsi a combattere con smalti semipermanenti o classici. Il problema maggiore potrebbe sembrare la rimozione ma anche stenderlo correttamente non è uno scherzo.

Pochi sanno quanti strati di smalto semipermanente o normale mettere anche sulle unghie corte per farlo durare e senza sbavature

Provare a mettersi lo smalto semipermanente in casa è un buon modo per risparmiare denaro ottenendo buoni risultati. Sarà sufficiente acquistare il kit formato da uno smalto semipermanente e un piccolo fornetto. Per quanto riguarda i colori non ci sarà che l’imbarazzo della scelta dal momento che, proprio come per i classici smalti, ce ne saranno moltissimi. Per stendere correttamente lo smalto bisognerà, in primis, utilizzare una base trasparente da fare asciugare nel fornetto prima di procedere. In seguito sarà utile passare lo smalto semipermanente, farlo asciugare sotto i raggi UV e ripetere l’operazione un’altra volta. Da ultimo, poi, bisognerà nuovamente passare lo smalto trasparente. Quindi, saranno necessarie quattro passate complessive per ottenere un buon risultato duraturo.

Come stendere lo smalto classico

Le regole sono le medesime anche per lo smalto normale. In primis sarà bene utilizzare un prodotto base trasparente che ci permetterà di fissare meglio lo smalto. Dal momento che non si utilizzerà il fornetto, in questo caso sarà bene procedere senza fretta. Infatti, ci saranno dei tempi tecnici da rispettare per riuscire ad ottenere il risultato desiderato. Per non compromettere il lavoro ed evitare sbavature mai stendere lo smalto sopra ad una passata non completamente asciutta. Sul pennello, poi, ci dovrà essere una quantità di smalto non eccessiva per evitare pasticci.

Assicurarsi che l’intera unghia sia ricoperta dallo smalto prima di passare uno smalto trasparente per aumentarne la tenuta. Sulle unghie corte si consiglia di partire tirando una riga in centro per poi passare lo smalto ai lati. Pochi sanno quanti strati di smalto semipermanente o normale mettere per ottenere un buon risultato ma si è visto che dovrebbero essere sufficienti quattro passate.

Dove e cosa comprare

Gli smalti come la base e il top coat potranno essere acquistati in diversi negozi, da quelli specializzati alle profumerie passando per il supermercato. Se ne potranno trovare a prezzi diversi, si differenzieranno anche per durata e qualità. Tra i top coat ottimi quelli della Rimmel London a 6,20 euro su Amazon. Per chi ha più soldi da investire, invece, ci sarà quello della Dior a 29 euro. Per le basi, invece, sempre Dior a 20 euro altrimenti quelli di Mavala a poco meno di 7 euro. Esistono anche prodotti 2 in 1 che permetteranno di sfruttare lo stesso prodotto sia come base che come top. Un esempio è quello della Collistar a 13,60 euro.

