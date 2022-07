Il mese di luglio è finalmente entrato nel vivo e i pianeti si stanno muovendo favorevolmente nei confronti di alcuni segni zodiacali. Secondo l’oroscopo Maya il periodo sarà particolarmente propizio per i nati sotto il segno della Civetta, del Pipistrello e della Scimmia. Tra i segni tradizionali, invece, saranno Toro e Vergine a guadagnarsi il podio per quanto riguarda amore e soldi, un po’ meno fortunati saranno i Pesci. Oggi si andrà alla scoperta di gioie e dolori di 3 segni zodiacali che vivranno una settimana al top. Questo nonostante l’opposizione di Marte e Giove nei confronti del Capricorno.

Settimana decisiva per il Leone innamorato e per 2 segni zodiacali che potrebbero cambiare lavoro a luglio e ricevere una ricca eredità

Il Leone vivrà una settimana molto interessante specialmente dal punto di vista sentimentale. Per i single i giorni più favorevoli per imbattersi in nuove conoscenze saranno proprio l’11 e il 12 luglio. In alcuni casi potrebbe convenire chiudere una relazione che non ha, ormai, più nulla da offrire. L’amore va e viene ma liberarsi di una storia obsoleta non significa, però, buttarsi a capofitto in un’altra relazione.

Nella vita di qualcuno, poi, potrebbe esserci un’infatuazione non ricambiata. Non esistono soluzioni per uscirne al di fuori di assecondare questo interesse o dimenticare definitivamente. Per realizzare questa seconda possibilità, però, sarebbe bene allontanarsi da questa crush anche con riguardo ai social network. Alcune volte, però, meglio rischiare ed assecondare l’istinto anche se Venere entrerà nel segno solamente dall’11 agosto. L’ambito sentimentale potrebbe rivelarsi favorevole proprio nel mese di luglio per i Leoni ascendenti Gemelli.

Bilancia

Sul lavoro continuano le tensioni per i nati sotto il segno della Bilancia. Molti, infatti, non stanno facendo quello che desiderano e la stanchezza comincia a farsi sentire. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare molto rapidamente perché è proprio nei giorni 15 e 16 che le Bilance faranno incontri interessanti. Un segno tenace che, però, tende a scoraggiarsi quando si imbatte in opposizioni apparentemente troppo grandi. Sarà bene limitare i timori per concentrarsi principalmente su quello che è l’obiettivo. In campo sentimentale, invece, la settimana si svolgerà tranquilla, qualche tensione potrebbe nascere in concomitanza con l’arrivo del fine settimana. Tuttavia, prendendo le cose con la dovuta calma non dovrebbero esserci strascichi. Per le Bilance in Acquario sarà agosto il mese più burrascoso per l’amore, potrebbero crearsi problemi.

Capricorno

Anche questa settimana di luglio il Capricorno avrà contro il pianeta Giove. Un’opposizione decisamente più labile rispetto a quella delle scorse settimane. Questo permetterà al Capricorno di vivere in maniera più spensierata anche se proprio tra il 12 e il 14 luglio dovrà prestare attenzione ai soldi. Il denaro, infatti, è uno dei problemi maggiori del Capricorno e potrebbero presentarsi spese impreviste. Meglio mettersi l’anima in pace ed evitare spese che non ci si può permettere, anche si dovesse trattare di vacanze. I soldi potrebbero non essere più un problema per i Capricorno ascendenti Sagittario che proprio questa settimana potrebbero ricevere un’interessante somma di denaro. Somma che potrebbe provenire anche da eredità. Quindi settimana decisiva per il Leone innamorato e per 2 segni zodiacali che riceveranno soddisfazioni lavorative ed economiche.

Lettura consigliata

Toro e Vergine ricoperti di amore e soldi a luglio mentre l’oroscopo predice un’estate difficile per questo sfortunato segno zodiacale