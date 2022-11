Pochi sanno perché sarebbe preferibile mangiare le patate con la buccia

Una regola fondamentale per sentirsi bene e in salute, oltre ad uno stile di vita attivo, è sicuramente quella di mangiare sano. Per seguire un’alimentazione equilibrata senza grassi in eccesso è importante non solo la scelta dei prodotti da portare in tavola ma anche la loro preparazione. Quest’ultima è fondamentale per mantenere intatte le proprietà nutrizionali degli alimenti. Alcuni metodi di cottura potrebbero andare bene per alcuni cibi mentre per altri potrebbero determinare la dispersione delle loro proprietà. Ad esempio per non perdere i preziosi omega 3 contenuti nel pesce si dovrebbero preferire le cotture al vapore, al cartoccio o al forno. Un alimento amato da grandi e bambini che non manca mai nelle nostre cucine è la patata spesso considerata erroneamente un contorno.

Le patate infatti contengono amido e possono considerarsi alla stregua di cereali e derivati, pertanto è consigliabile consumare o l’uno o l’altro nello stesso pasto. Inoltre presentano un alto indice glicemico superiore al pane e alla pasta e sono abbastanza caloriche per questo è importante preferirle bollite. Tuttavia grazie a dei metodi di cottura le patate possono aiutare a controllare la glicemia dopo i pasti.

Ecco le incredibili caratteristiche dei tuberi che piacciono a grandi e bambini

Le patate sono tuberi amidacei e sono un’ottima fonte di carotenoidi e quercetina, possono favorire il buon funzionamento dell’intestino e controllare il colesterolo. Ciò soprattutto grazie alle fibre contenute. Inoltre sono ricche di folati in grado di garantire lo sviluppo del sistema nervoso durante la gestazione. Grazie ad alcune molecole contenute nella buccia aumentano le difese antiossidanti dell’organismo, contrastando infiammazioni e infezioni. Grazie alla quercetina e al potassio contenuto le patate possono essere in grado di proteggere cuore e arterie, nonché di controllare la pressione sanguigna.

Pochi sanno perché sarebbe preferibile cucinare le patate con la buccia

Tuttavia quando si preparano le patate molti scartano la buccia delle patate senza conoscere la sua reale importanza, esattamente come accade con la pera. La buccia delle patate è ricca di fibre e sali minerali come il potassio, il selenio e il magnesio. Tuttavia pochi sanno perché sarebbe preferibile prepararle con tutta la buccia. Cucinare le patate con la buccia innanzitutto aiuta a preservare le sostanze in essa contenute. Inoltre il consumo della patata con la buccia contribuisce a mantenere sotto controllo la glicemia. La fibra presente nella buccia attutisce a livello intestinale un massivo assorbimento di glucosio. Pertanto per fruire di tutti i suoi benefici sarebbe preferibile consumarle lesse e cotte con la buccia.