Via calcare e sapone dalla porta della doccia con rimedi semplici anche per farla scorrere bene

Al mattino appena svegli o dopo una lunga giornata fuori concederci una doccia svolge tante funzioni. Oltre a lavarci, beneficiamo del calore dell’acqua e del profumo del sapone. Inoltre, cosa non meno importante, per risparmiare sulla bolletta dell’acqua fare la doccia è preferibile al bagno in vasca.

Usare ogni giorno questo sanitario, però, comporta delle conseguenze fastidiose. Se andiamo di fretta e non puliamo subito, è possibile che a lungo andare si accumulino macchie di calcare. Potremmo notare anche sgradevoli depositi di sapone. Le porte a vetri sono quelle più soggette a questa visione fastidiosa.

Via calcare e sapone dalla porta della doccia in poco tempo

Appena ci si accorge del calcare si è tentati di usare i soliti prodotti. Se non li abbiamo a portata di mano o volessimo sfruttare ingredienti meno inquinanti che abbiamo già a casa, procediamo così. Per togliere i residui di sapone potremmo agire utilizzando pochi elementi.

Mettiamo i guanti e mescoliamo un cucchiaio di alcol, acqua tiepida e un po’ di aceto di mele o di vino. Possiamo usare il liquido con uno spruzzino o versarne qualche goccia sul punto da pulire. Passiamo poi una spugnetta e risciacquiamo. Anche la sola acqua calda strofinata con la spugna potrebbe andare bene su piccoli depositi.

Per quanto riguarda il calcare, una soluzione utile si potrebbe ottenere grazie all’acido citrico. Questo elemento avrebbe molte funzioni. Si potrebbe usare come ammorbidente, brillantante e disincrostante. Nel nostro caso lo useremo come anticalcare.

Prendiamo un flacone di plastica vuoto e versiamo un litro di acqua calda e circa 2 cucchiai di acido citrico. Data la sua forma in polvere dovremmo agitare bene il contenitore ben chiuso per farlo sciogliere. Spruzziamolo sulla porta o la zona dove c’è il calcare e poi passiamo una spugna o un panno.

Cosa fare per prevenire il calcare sui vetri della doccia

Per evitare che si accumulino quei fastidiosi depositi, avremo bisogno di pochi accorgimenti. Dopo aver pulito la doccia, quando le porte del box saranno ben asciutte, possiamo applicare un trucco della nonna. Con un panno distribuiamo in modo uniforme delle gocce d’olio di semi. In tal modo l’acqua dovrebbe scivolare meglio quando ci laviamo, evitando depositi.

Ci sarebbe un altro accorgimento da prendere. Dopo averci fatto la doccia, passiamo un panno in microfibra ultra assorbente sulle pareti per togliere l’umidità. Potrebbe anche servire un tergivetri.

Come pulire i binari e fare scorrere meglio la porta del box

Con il tempo può capitare di avere difficoltà nell’aprire e chiudere le antine del box doccia. In questo caso dobbiamo pulire i binari. Innanzitutto, passiamo un aspirapolvere per togliere il grosso dello sporco. Poi possiamo usare un po’ di sapone ecologico per piatti e una spazzola setole di metallo o uno spazzolino da denti usato o vecchio. Strofiniamo bene e togliamo i residui con una spugnetta umida. Asciughiamo con un panno e proviamo a fare scorrere le ante. Alla fine spruzziamo qualche goccia di olio lubrificante.

Quindi, con semplici rimedi andranno via calcare e sapone dalla porta della doccia, ma puliremo anche i binari.