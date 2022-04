Pochi sanno di poter approfittare di uno sconto del 20% su tantissimi prodotti selezionati da Amazon

Con l’arrivo di aprile, Amazon ha rilasciato una serie di promozioni davvero interessanti. Gli “Sconti di primavera” coinvolgono non solo i singoli prodotti, ma anche intere categorie. È il caso dello sconto del 20% che illustreremo in questo articolo.

I prodotti oggetto della promozione sono selezionati direttamente dal venditore, in questo caso Amazon. Tantissime sono le categorie incluse, come informatica, elettronica, sport e tempo libero, scarpe e borse, auto e moto, strumenti musicali e prodotti per l’ufficio.

Cosa prevede la promozione

Pochi sanno di poter approfittare di uno sconto pari al 20%, entro le 23:59 del 13 aprile 2022. Tuttavia, la promozione non riguarda i prodotti nuovi, bensì gli usati garantiti di Amazon di ogni grado. Sono 4 le sezioni utilizzate per contraddistinguere gli articoli in base alle loro condizioni e a quelle degli accessori. Ognuna di queste prevede l’applicazione di uno sconto differente, a prescindere da quello della promozione di primavera.

Per avere un prodotto pari al nuovo, l’opzione migliore è trovare prodotti di grado ”Usato – Come nuovo”. Tutti gli accessori saranno presenti ed è garantito il corretto funzionamento. Unici svantaggi sono l’imballaggio e la confezione che potrebbero riportare alcuni danni. Scendendo, troviamo “Usato – Ottime condizioni”, simbolo che l’articolo è stato utilizzato poco e al massimo potrebbe riportare leggeri difetti estetici. La confezione potrebbe essere danneggiata e non è detto che siano presenti tutti gli accessori non essenziali.

Scendendo ancora di grado si trovano i prodotti in buone condizioni e quelli in condizioni accettabili. Quest’ultima categoria è la più vantaggiosa in termini economici e i segni d’usura, seppure marcati, non ne compromettono il funzionamento generale.

Inoltre, tutti i prodotti usati godono di garanzia legale offerta da Amazon. Pertanto, in caso di malfunzionamenti o di acquisto non al pari delle aspettative, sarà possibile contattare l’assistenza per richiedere riparazioni o reso.

Per approfittare dello sconto del 20% sui prodotti usati digitiamo ”Amazon Warehouse Deals” su un motore di ricerca e selezioniamo la pagina ufficiale. Cliccando sul banner in alto dal titolo “Sconti di primavera” potremo accedere alla lista dei prodotti scontati. Se l’articolo selezionato è oggetto della promozione, sulla pagina relativa, sotto al prezzo di vendita, dovremmo trovare un riferimento specifico. Questo è “Risparmia 20% al check-out”.

