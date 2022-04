Le piante rampicanti sono dei particolari arbusti che per crescere necessitano di aggrapparsi o appoggiarsi a dei supporti. Altri alberi, tralicci, muri, pergolati, e così via. Creano delle bellissime cascate di colore che non passano assolutamente inosservate. Per poter crescere in queste condizioni, sfruttano il loro fusto molto flessibile. Di solito si tratta di piante robuste, che non necessitano di particolari cure e che devono essere potate per contenere la loro vigorosa crescita.

Oltre a muri sporchi e pergolati queste piante vistose possono abbellire perfettamente anche le ringhiere di casa

Le rampicanti sono delle bellissime piante ornamentali che ci regalano sempre molte soddisfazioni. Hanno il compito di rendere unico il nostro giardino, coprendo, magari, dei muri poco gradevoli. Ma sono anche utilizzate per abbellire le ringhiere, creando degli sfondi verdi o delle macchie di colore. Oggi parliamo di due rampicanti in particolare: la akebia quinata e la pandorea jasminoides.

Iniziamo dalla akebia quinata, uno dei più affascinanti arbusti rampicanti. Una pianta asiatica che possiede delle piccole foglie e dei fiori di colore rosa, bianco o viola. In estate, questa pianta produce anche dei frutti. Il suo aspetto delicato trae in inganno, perché questo arbusto è molto resistente anche al freddo. Per crescere velocemente, necessita di molta luce e di costanti innaffiature, almeno per i primi mesi dopo il trapianto. Se la coltiviamo sul balcone, piantiamola in un vaso molto capiente e disponiamo dei supporti che l’aiuteranno ad arrampicarsi. Oltre al terriccio, aggiungiamo anche l’argilla espansa che eviterà i ristagni idrici.

Parliamo della pandorea jasminoides

La seconda pianta che proponiamo è la pandorea jasminoides. Si tratta di una rampicante dalle origini australiane che, in primavera e fino all’estate, ci regala dei fiori a forma di campanula con la corolla allargata. Necessita di molta luce e teme gli inverni freddi. Infatti, in questa stagione cerchiamo di ripararla dal gelo e dal vento. La pandorea jasminoides sopporta molto bene anche i lunghi periodi di siccità ed è sempre necessario che, tra una innaffiatura e l’altra, il terreno si asciughi completamente.

Si adatta a qualunque tipo di terreno, purché sia ben drenato. Facciamo attenzione agli afidi e ai parassiti, che potrebbero rovinare la nostra bellissima rampicante. Controlliamo spesso tra i rami e interveniamo con degli antiparassitari naturali. Oltre a muri sporchi e pergolati queste piante possono anche essere coltivate sul balcone di casa.

Lettura consigliata

Oltre a edera e bouganville ecco la pianta rampicante perfetta per coprire muri sporchi e decorare pergolati