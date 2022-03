L’aumento dei prezzi del gas, dell’elettricità e della benzina sta cambiando in modo radicale le nostre abitudini. Ora più che mai chiunque è alla ricerca di un metodo efficace per risparmiare sui mezzi di trasporto e ammortizzare i costi del mese. C’è chi prova modificando il suo stile di guida per consumare meno, ma se percorriamo tanti chilometri al giorno questo potrebbe non bastare.

Sperimentiamo la soluzione migliore

In pochi considerano questa comoda soluzione in alternativa all’auto per abbattere i prezzi della benzina. Specie per coloro che percorrono lo stesso tragitto più volte nella settimana, esiste una scelta comoda e conveniente. Ci permetterà di risparmiare forse anche più di quanto già non spendessimo con l’auto prima degli aumenti. Il tutto con tempi di viaggio addirittura minori, nella maggior parte dei casi.

È credenza popolare pensare che l’auto sia sempre il mezzo di trasporto più comodo e conveniente che esista. Sebbene ci dia la possibilità di muoverci in modo autonomo senza tener conto di orari e festività, non è detto che ne abbiamo sempre davvero bisogno.

Specie chi vive in zone ben connesse, potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di cambiare mezzo di trasporto, optando per i mezzi pubblici. Grazie alla possibilità di personalizzare gli abbonamenti in base alle proprie necessità, potremmo creare il pacchetto più adatto a noi.

In pochi considerano questa comoda soluzione per abbattere i prezzi della benzina e risparmiare ore ed ore di viaggio

Prendiamo ad esempio le soluzioni offerte da Trenitalia e Italo. La prima offre diversi pacchetti, da scegliere sulla base della frequenza dei nostri viaggi e dei mezzi disponibili per la tratta da percorrere. Chi compie fino a 15 viaggi al mese potrebbe prendere in considerazione i carnet, sia quelli standard da 5 a 15 soluzioni, che quello Smart. Chi, invece, ha bisogno di un pacchetto più ricco, potrebbe provare a ricercare nella sezione Abbonamenti sul sito della compagnia ferroviaria.

Anche Italo offre i suoi pacchetti carnet, come lo Smart Worker, con risparmi fino all’80% rispetto alla tariffa Flex. Da 10 a 20 viaggi in 30 giorni con cambi biglietto illimitati e gratuiti. C’è, poi, il carnet 10, per avere 10 soluzioni in 180 giorni. Valgono simili vantaggi sui cambi rispetto al pacchetto precedentemente illustrato e permette di risparmiare fino al 50%, sempre sulla tariffa Flex.

Lettura consigliata

Meno di 10 euro per un pranzo gustoso e nutriente per 4 persone dall’antipasto al dolce