Si pensa che l’acne o le imperfezioni della pelle siano un disturbo limitato a quest’organo esterno. In effetti sono piuttosto un sintomo o un campanello di allarme che ci parla del nostro stato generale e interno.

Le eruzioni cutanee e le cisti sebacee, infatti, esplodono da sotto la pelle a causa dell’accumulo di tossine. Se il fegato e l’intestino sono irregolari e non funzionano bene avremo questi “campanelli d’allarme” sulla pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Come calmare le infiammazioni della pelle curando il problema alla radice

I cosmetici, le maschere e i gommage sono molto utili ma in generale sono delle soluzioni temporanee. È importante quindi controllare l’alimentazione e integrare le eventuali carenze dell’organismo. Le vitamine A, D e lo zinco sono degli alleati imbattibili per ripulire e proteggere il fegato, i reni e l’intestino.

Il perfetto equilibrio si può appunto ritrovare grazie a questi elementi naturali. Ecco le piante alleate per combattere le imperfezioni della pelle: bardana, zinco gluconato e carciofo. Per lottare contro tutti i problemi della pelle, queste piante sono adatte come complementi alimentari da integrare a una dieta sana.

Ecco le piante alleate per combattere le imperfezioni della pelle

Questi 3 alleati naturali sono indicati per donne e uomini adulti, ma anche per adolescenti a partire dai 12 anni; e sono adatti per tutti i tipi di pelle. Sentito sempre il parere di uno specialista, queste piante si trovano sia come compresse (2 compresse al giorno da assumere di preferenza durante i pasti) sia come tisana. Per una migliore efficacia si può integrare una cura a base di omega-3, evitando i prodotti caseari, la carne e gli zuccheri raffinati per un periodo di qualche settimana.

Per trattare bene la pelle dall’interno il carciofo è perfetto, è ricco in antiossidanti e permette una disintossicazione rapida ed efficace dell’organismo. Stimola e protegge il fegato e contribuisce a far risplendere la nostra pelle e renderla sana e luminosa.