L’alimentazione è fondamentale per vivere una vita lunga e sana. Se associata a movimento ed attività fisica questa ci permette di tenere lontane molte malattie anche gravi.

Spesso non ce ne rendiamo conto, ma alcuni cibi che consumiamo abitualmente ci aiutano a tenere lontane alcune patologie. Il diabete è una di queste e come già spiegavamo in questo articolo, cibi come il mango possono aiutarci molto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Anche oggi la Redazione vuole spiegare ai suoi lettori che è possibile tenere sotto controllo la glicemia consumando alcuni cibi.

Infatti, pochi sanno che questi 4 amatissimi frutti abbassano drasticamente la glicemia prevenendo il diabete. Secondo uno studio scientifico 4 tipi in particolare di frutta secca sono molto efficaci per prevenire il diabete. Scopriamo insieme di che frutta si tratta e che cosa emerge da questo studio.

Pochi sanno che questi 4 amatissimi frutti abbassano drasticamente la glicemia prevenendo il diabete

È quello che sostiene uno studio pubblicato nel 2018 sulla rivista scientifica Nutrition and Diabetes. Un team di scienziati ha condotto uno studio con l’obiettivo di valutare la capacità di alcuni frutti di diminuire la glicemia. In particolare, i ricercatori hanno esaminato 4 tipi di frutta secca: i datteri, le albicocche, l’uva passa e l’uva sultanina.

I pazienti coinvolti nello studio sono 10 adulti in buone condizioni di salute. Gli scienziati hanno chiesto ai pazienti di mangiare 3 pasti controllati che contenevano pane bianco e 12 pasti di prova.

I pasti di prova includevano tutti e 4 i frutti secchi precedentemente indicati e sostituivano metà dei carboidrati forniti dal pane bianco. Soltanto 7 pazienti su 10 hanno terminato lo studio.

I risultati

Tutta la frutta secca selezionata per questo studio aveva un indice glicemico inferiore al pane bianco. Dallo studio è emerso che questa frutta è capace di ridurre la risposta glicemica del pane bianco.

In particolare, le albicocche secche, l’uva passa e l’uva sultanina hanno abbassato notevolmente l’indice glicemico. Risultati leggermente inferiori li hanno avuti i datteri.

Nel complesso, dallo studio emerge che la frutta secca è uno strumento efficace per modificare la risposta glicemica degli alimenti ricchi di carboidrati. Ecco perché è così importante introdurli quotidianamente nella nostra dieta.