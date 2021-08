“I laghi non vado mai” cantava un giovane e divertente Renato Pozzetto negli anni d’oro del Cabaret italiano. Al suo fianco l’allora immancabile Cochi Ponzoni. E in effetti gli italiani che abitano vicino a laghi bellissimi li amano comunque meno, ad esempio, di austriaci e tedeschi. Sarà per l’acqua fredda, sarà per le spiagge piccole e sassose, sta di fatto che molti preferiscono il mare. Però in questo articolo oggi vedremo meravigliose spiagge dei laghi così simili a quelle del mare e assolutamente vicine a casa. Qualche idea utile anche per una giornata di relax al fresco e tra la natura.

Sul lago più grande d’Italia

Tra le nostre mete non poteva mancarne ovviamente almeno una del lago più grande d’Italia: il Garda. Qui in effetti cercare spiagge simili al mare non è facile proprio per la conformazione del lago stesso. In alcune zone è più facile trovare prati che spiagge e sono comunque più comodi dei sassi. Ma c’è una spiaggia che ricorda davvero quella del mare e si trova in quel di Manerba, sponda bresciana. Talmente bella e anomala questa spiaggia che la chiamano: “la romantica”. Tutta la zona comunque merita davvero una visita tra panorami mozzafiato e scorci fantastici.

Meravigliose spiagge dei laghi così simili a quelle del mare e assolutamente vicine a casa

Rimaniamo nelle vicinanze del Garda ma spostiamoci a nord e precisamente nella provincia di Trento. Qui sopra la bella Riva del Garda si nasconde il piccolo Lago di Tenno che presenta spiaggette miste a piacevolissimi prati. Una vera e propria oasi di tranquillità, senza andare però a fare chilometri e chilometri di strada. Attenzione perché gli amanti degli animali qui troveranno anche la “bau beach” a loro dedicata.

Una delle spiagge più belle d’Italia

Chiudiamo il nostro tour con una delle spiagge insignite del premio di più bella d’Italia: al Lago di Barrea. La spiaggia è quella di La Gravara e ci troviamo in Abruzzo, in provincia de L’Aquila. Il lago è di origine artificiale, ma il panorama è davvero fantastico e l’alternanza di spiagge farà la gioia dei turisti.

Approfondimento

Questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo