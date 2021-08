Gli ingredienti indispensabili per un giardino perfetto sono straordinarie colorazioni e profumi avvolgenti. Chi ha la fortuna di possedere entrambe le cose avrà sicuramente un giardino invidiato da tutti e un verde perfettamente curato. Chi, invece, ricerca ancora questa perfezione dovrebbe puntare su fiori come la Prunella, anche nota come “Brunella” o “falso basilico”. Davvero in pochi sanno che questa pianta coloratissima e profumata impreziosisce incredibilmente pianerottoli e porticati, ma anche balconi e terrazzi.

La Redazione di Casa e Giardino intende spiegare come coltivarla al meglio per godere di tutte le sue bellissime fioriture. Anche il tempo di fioritura gioca un ruolo veramente importante, perché sarà possibile avere fiori belli e profumati più a lungo. Anche per questo motivo la Redazione aveva scritto di questo strepitoso fiore da piantare a settembre per abbondanti fioriture che durano a lungo.

Piccoli segreti per coltivare la bellissima Prunella a settembre

Il verde della Prunella è un insieme di foglie a cespuglio abbastanza fitte, fra cui nascono meravigliosi fiori dai profumi incredibili. Questi hanno la forma di spighe che raccolgono minuscoli fiorellini di colore lilla o fucsia. È possibile collocarli sia all’ombra che al sole, purché il terreno resti sempre abbastanza umido. Eventuali potature serviranno solo alla rimozione di rami e fiori secchi.

Il nostro consiglio è, però, di procedere alla rimozione dei rami secchi solo dopo il riposo vegetativo. Il motivo per cui molti la conoscono come “falso basilico” è per via delle sue presunte proprietà mediche se consumata sotto forma d’infuso. Ma la vera grandiosità di questa pianta è la bellezza estetica con cui adorna pergolati, vialetti, balconi, terrazzi e piccoli portici.

Anche farsi amiche le api con questi fiori aiuta ad avere giardini e balconi fioriti, ma la Prunella è davvero un grandissimo aiuto in questo. L’importante è conoscere questi piccoli segreti nella sua coltivazione. Suggeriamo di collocare la pianta in terreni sabbiosi e argillosi.

Non tutte le specie amano questa tipologia di terriccio. Infatti, la Redazione aveva fornito una soluzione nella guida “Sparpagliare foglie e paglia su un terreno argilloso produce questo incredibile effetto”. Per la Prunella vale l’esatto contrario e il pH dovrà essere acido nel substrato.

La pianta non subisce l’attacco di afidi e parassiti e richiede annaffiature costanti, specialmente durante la primavera e l’estate.