Che si tratti di piante in balcone o in giardino, averle rigogliose è un desiderio di tutti.

Non molti ci pensano, ma esiste un furbo trucco per avere splendide piante fiorite e aiutare contestualmente l’ambiente. Infatti, farsi amiche le api con questi fiori aiuta ad avere giardini e balconi fioriti. Le api impollineranno i fiori e l’ambiente beneficerà ancor più della loro fondamentale importanza. Ecco quali sono le piante che le api amano di più e grazie alle quali avere più piante fiorite e balconi colorati.

Api impollinatrici

Non bisogna pensare che le api amino solo i fiori dai colori più sgargianti. Molte piante, come salvia, rosmarino o trifoglio, sono perfette per attirare le api e per favorire l’impollinazione. Il lavoro delle api è importantissimo specie nei giardini colmi anche di alberi da frutto. Ciliegio, pesco o albicocco sono solo alcuni di essi.

Piante mellifere

Per stimolare la presenza delle api e salvaguarda l’ecosistema bisogna semplicemente seminare su balconi e giardini le piante mellifere. Con questo termine s’intendono le piante che producono nettare in buona parte della loro riproduzione.

Avere qualche pianta mellifera sparsa in giro apporterà importanti benefici a giardino, orto e balconi. Ma ecco le piante da avere assolutamente per favorire il processo d’impollinazione.

Piante aromatiche

Ora che è chiaro che farsi amiche le api con questi fiori aiuta ad avere giardini e balconi fioriti, quali piante scegliere? Dapprima le piante aromatiche, che costituiscono anche un grande aiuto in cucina. Il rosmarino è perfetto e fiorisce da marzo fino ai primissimi mesi autunnali. Poi il timo, che fiorisce per l’intera estate e la salvia, ovviamente.

Meravigliosi fiori

Per i fiori, invece, suggeriamo di prediligere la malva che produce meravigliosi fiori violetti tra marzo e giugno. Poi, il trifoglio in tutte le sue varietà e che emette fiori piuttosto grandi durante tutta la primavera.

La borragine è invece ottima anche nei piatti, in quanto fiore commestibile. Poi la lavanda, il girasole, la calendula o il crisantemo. Queste piante rappresentano dei veri “elisir di vita” per le api. Coltivandole, non solo sarà possibile avere fiori più belli, ma anche salvaguardare questa specie importantissima.

