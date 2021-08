In questo periodo, c’è chi sta già trascorrendo la propria vacanza all’insegna del divertimento e del relax e chi, invece, ancora sta aspettando di partire.

Ci sono, perciò, molti di noi che, in questi giorni, stanno pensando a quando preparare tutto per il viaggio e soprattutto a quando fare la valigia.

Fare la valigia è un momento che può diventare molto stressante e complicato.

C’è chi riesce, in poco tempo, a preparare tutto e a farlo con tranquillità e chi, invece, comincia a prepararla giorni prima.

Chi, per indole, è più organizzato e decide di prepararsi una lista da seguire con attenzione e chi, invece, butta dentro tutto quello che trova.

Il problema, per la gran parte delle persone, è quello di rischiare di lasciare qualcosa di importante a casa.

Questo, però, accade molto raramente se ci organizziamo seguendo una lista dettagliata.

Molti ignorano che è questo il metodo geniale per trasportare oggetti fragili in valigia

Gli altri grandi problemi, mentre prepariamo la valigia per partire, sono le dimensioni e il peso che dobbiamo rispettare.

Questi limiti vengono imposti da molte compagnie aeree e se vengono superati, la maggior parte delle volte, siamo costretti a pagare un sovrapprezzo.

È difficile, però, rimanere nei limiti imposti, soprattutto quando partiamo per una settimana o più.

Siamo, infatti, soliti portarci appresso tutto l’armadio, nonostante la consapevolezza che useremo un terzo di ciò che ci siamo portati.

A proposito di questo argomento, possiamo scoprire insieme in questo articolo, il metodo super efficace e praticissimo per guadagnare molto spazio in valigia.

I cuscinetti gonfiabili

Un altro problema molto comune riguarda anche tutti quegli oggetti delicati a cui, però, non possiamo proprio rinunciare quando partiamo.

Stiamo parlando, perciò, ad esempio, del phon, delle piastre e di tutti gli oggetti elettronici che sappiamo essere molto delicati.

Non dimentichiamoci dei profumi e di tutti quei prodotti che hanno contenitori in vetro, che potrebbero rompersi con grande facilità.

Le valigie, purtroppo, la maggior parte delle volte non sono trattate con la cura che serve. Vengono lanciate e prendono colpi non indifferenti.

Questo, spesso, ci spaventa. Sia quando le vediamo prendere colpi davanti a noi, sia mentre le prepariamo a casa.

Cerchiamo, perciò, in tutti i modi di posizionare strategicamente in mezzo a tutto il resto tutto ciò che ci sembra più fragile.

Nonostante questa accortezza, la paura che tutto si possa rompere non ci abbandona mai.

Per risolvere questo problema, una soluzione c’è. Vediamo, quindi, insieme, come risolvere il problema perché ancora molti ignorano che è questo il metodo geniale per trasportare oggetti fragili in valigia.

Parliamo dei piccoli cuscini gonfiabili, che utilizziamo al mare o in piscina. Ne esistono di tutte le forme, dimensioni e colori. Posizionarli in valigia, ponendo all’interno l’oggetto fragile, potrebbe salvarci la vacanza. Questo perché, questi cuscinetti riescono ad attutire i colpi che gli oggetti fragili possono prendere quando la valigia viene trattata con poca delicatezza.

Da oggi in poi, seguendo questa piccola dritta, l’ansia della valigia quando viaggiamo piano piano svanirà.