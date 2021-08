Tutti vogliono giardini, balconi e terrazzi incredibilmente ricchi di piante fiorite e che sono un vero spettacolo alla vista. Uno dei fiori più belli del periodo è una margherita molto grande, nota con il nome di Aster e che molti conoscono anche come “settembrino”. Questa famiglia conta più di 200 specie diverse, ma tutte hanno in comune le copiose fioriture straordinariamente colorate.

L’Aster o “Margherita di San Michele” è una pianta romanticissima dal cuore giallo o arancio e semplicissima da coltivare. Quindi, ecco lo strepitoso fiore da piantare a settembre per abbondanti fioriture che durano a lungo e stupiscono proprio tutti. Gli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa svelano ai Lettori i migliori segreti per coltivarlo.

Le caratteristiche della margherita Aster e le cure di cui necessita

La pianta è fortunatamente molto rustica e cresce sia a mezz’ombra che in luoghi soleggiati. L’Aster non ha grandi pretese per quanto riguarda il terreno di coltivazione, ma il nostro consiglio è di concimarlo e drenarlo accuratamente. Esistono tanti concimi di ogni tipo, rapidi o a lento rilascio, ma questo perfetto concime per le piante arriva direttamente dalla dispensa di casa.

La caratteristica più importante di questo fiore di settembre è la sua moltiplicazione davvero veloce. Infatti, bisognerà dividere gli steli non appena questi diventeranno abbondanti ed eccessivi per la capienza del vaso.

Quando coltivarlo in vaso e quando direttamente in terra

Questo fiore è bellissimo da collocare come piccolo albero da bordura, ma è anche possibile coltivarlo in vaso con le giuste accortezze. Ne esistono varietà diverse e alcune diventano piuttosto alte, mentre altre sono margherite nane. Queste ultime sono le migliori per chi intende coltivarle in vaso e non in piena terra. La coltura in piena terra è, però, sempre da preferire quando si tratta di Aster.

Ecco lo strepitoso fiore da piantare a settembre per abbondanti fioriture che durano a lungo

L’Aster predilige temperature medie intorno ai 20 gradi, ma si adatta un po’ a ogni clima. Bisognerà, però, avere cura di mantenere il pH del terreno sempre tendenzialmente neutro e alcalino. La Redazione aveva spiegato un metodo veloce e sbrigativo per misurare il pH del terreno per ogni pianta.

Durante l’irrigazione non bisognerà bagnare assolutamente le foglie e occorrerà mantenere sempre umido il terreno d’estate. In primavera dovrà avvenire il rinvaso in caso di coltivazione su terrazzi o balconi o sotto i porticati.