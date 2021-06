Una pianta arbustiva selvatica estremamente vigorosa e dalle proprietà terapeutiche conosciute già dai popoli germanici, che la definivano “la farmacia degli dei”. Il sambuco è una pianta spontanea formata da bacche nere e foglie dalla forma ovale. I fiori, la parte più appariscente, sono bianchi a forma di stella, raccolti in un mazzettino dalla forma che ricorda quella di un ombrello.

Ecco come coltivare questa pianta

È una pianta selvatica, ma che può essere coltivata in giardino tutto l’anno. Non ha particolari necessità, sopporta molto bene le basse temperature, ma tollera perfettamente anche il caldo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Il sambuco predilige terreni freschi e ricchi di azoto. Per gli interventi di irrigazione è necessario regolarsi in base alla posizione della pianta. Se troppo esposta al sole necessiterà di più acqua.

Pochi sanno che questa bellissima pianta facilissima da coltivare dona dei fiori a forma di stella con cui preparare una bevanda dissetante

I fiori di sambuco non sono solo belli, ma anche commestibili. Infatti è incredibile come i fiori di questa pianta che coltiviamo in giardino siano ottimi per preparare un dolce fritto molto velocemente.

Non solo dolci ma anche liquori e sciroppi. Con l’arrivo dell’estate lo sciroppo di fiori di sambuco è ottimo per dissetarsi e rinfrescarsi.

Ecco cosa serve:

a) dieci grappoli fiori di sambuco;

b) 1 litro di acqua;

c) quattro limoni;

d) 1,5 kg di zucchero;

e) 180 grammi di aceto di mele.

Puliamo accuratamente i fiori e togliamo i gambi. Tagliamo il limone a fette e con i fiori di sambuco lasciamo riposare per 36 ore, ricoprendo tutto con dell’acqua.

Trascorso questo tempo, filtriamo con l’aiuto di un canovaccio. Otterremo un liquido che, unito allo zucchero e all’aceto, verrà fatto bollire. Quando il nostro liquido diventerà denso, spegniamo il fuoco. Lasciamo raffreddare e trasferiamolo in una bottiglia.

Ora diluendo il nostro sciroppo con dell’acqua possiamo preparare delle buonissime bevande fresche, o dei buonissimi cocktail, o utilizzarlo come bagna per le torte.

Pochi sanno che questa bellissima pianta facilissima da coltivare dona dei fiori a forma di stella con cui preparare una bevanda dissetante.

Facciamo molta attenzione perché il sambuco ha delle parti velenose da non mangiare assolutamente. Fanno eccezione i fiori e le bacche mature, ma non i semi al loro interno.