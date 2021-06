Dopo i mesi invernali, è arrivato il momento di tirare fuori dal ripostiglio l’ombrellone da posizionare fuori, per passare ore gradevoli al sole. Diventa rilassante la sera cenare all’aria aperta e magari invitare qualche amico per un aperitivo fresco. Dopo tutto questo tempo rinchiuso, sicuramente le condizioni dell’ombrellone non saranno ottimali, foglie, polvere, ruggine avranno preso il sopravvento. Se poi è stato conservato fuori all’intemperie, la situazione sarà di certo critica. Per metterlo in bella vista senza sentirsi a disagio, bisogna averne cura e fare opere periodiche di manutenzione, affinché non si debba sostituire, visto i costi non proprio economici.

Vediamo quali sono i metodi ingegnosi e furbi per pulire gli ombrelloni in tessuti a regola d’arte per esporli in terrazza senza aloni e macchie.

Eliminare sporco e polvere

Solitamente i materiali utilizzati per gli ombrelloni (poliestere, pvc, tessuti acrilici) sono molto resistenti agli agenti atmosferici e sporcizia, ma a lungo andare possono rovinarsi. Quindi è necessario spolverare e rimuovere ogni tipo di residuo. Innanzitutto di dovrà utilizzare una scopa di saggina per eliminare tracce di polvere, escrementi di uccelli, foglie, fango. Utilizzare poi una spazzola con setole morbide e un panno in microfibra per sfregare con acqua fredda il tessuto.

Preparare una bacinella colma di acqua fredda, con l’aggiunta di sapone neutro o di Marsiglia e lavare accuratamente ogni centimetro, tenendo l’ombrellone chiuso. Lasciare agire per una decina di minuti e poi risciacquare. Se le macchie non andranno subito via, bisogna ricorrere al bicarbonato diluito, servirà anche ad annullare eventuali odori sgradevoli. In alternativa si potrà utilizzare il sale grosso da cucina che sgrasserà efficientemente le parti più ostinate, passandolo con la spazzola da bucato. Poi aprire l’ombrellone per farlo asciugare per bene al sole. Sarebbe opportuno, quando non si utilizza, coprirlo con un sacco o un telo per preservarlo ed averlo sempre in perfetto stato.

