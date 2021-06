Con l’arrivo dell’estate pensiamo tutti alle nostre vacanze. Che siano al mare o in montagna iniziamo a pensare alla nostra meta preferita.

Quello che più ci interessa è rilassarci e divertirci. Magari anche prendendo un po’ di sole.

A tutti noi, poi, piace tornare abbronzati: è il chiaro segno che siamo stati in vacanza.

Ma è vero che possiamo abbronzarci più facilmente mangiando particolari alimenti? O dobbiamo affidarci solo alle creme solari?

Anche questa volta, questo articolo di ProiezionidiBorsa ci aiuterà a fare chiarezza.

La bella stagione è alle porte e con lei inizieranno le gite del weekend o le prime vacanze.

Per preparaci al meglio al primo sole, ricorriamo spesso a trattamenti estetici o integriamo particolari alimenti nella nostra dieta.

Ma non tutti i cibi sono ugualmente importanti per l’abbronzatura. Come andremo a scoprire insieme, alcuni sono più importanti di altri: la carota, in particolare, possiede una caratteristica che la rende più utile rispetto ad altri alimenti.

Questo ortaggio, che possiamo gustare cotto o crudo, contiene il famoso beta-carotene. Molti di noi sono convinti che questa sostanza favorisca direttamente l’abbronzatura, ma in realtà non è così.

Infatti, il beta-carotene è un pigmento naturale che in realtà non stimola una maggior abbronzatura. Semplicemente dona un particolare splendore alla nostra pelle, simile al colore vivo dell’ortaggio da cui deriva.

Quindi, per un’abbronzatura dorata e splendente basterà mangiare questo semplice alimento spesso sottovalutato.

Introducendo la carota nella nostra dieta, non solo miglioreremo la qualità della nostra alimentazione con una verdura in più, ma doneremo anche alla nostra pelle un colore dorato e splendente.

Non tutti lo sanno ma…

Ricordiamoci sempre che quando ci abbronziamo dobbiamo utilizzare la crema solare.

Al contrario di quello che si pensa, la protezione solare ci fa abbronzare poiché evita le scottature. Accompagna la nostra pelle durante l’esposizione al Sole e fa in modo che la pelle non si bruci e che quindi si secchi lasciandoci macchie e spellature.

Inoltre, anche la crema con protezione 50 ci permette di abbronzarci. Semplicemente ci protegge maggiormente dai danni causati dai raggi solari.

Non dimentichiamoci mai di questi consigli, otterremo così un’abbronzatura splendente e duratura.

