Dopo una lunga giornata di lavoro non c’è niente di meglio che tornare a casa e mettersi comodi. Togliersi le scarpe è un momento di grande sollievo.

Può succedere che dopo una giornata intera, le scarpe non abbiano un buon odore. Le scarpe sono accessori particolari che non sempre possiamo lavare come gli altri capi. Dobbiamo fare attenzione e mai commettere questi errori quando laviamo le scarpe in lavatrice.

Oggi, invece, vogliamo spiegare che pochi sanno che per eliminare i cattivi odori dalle scarpe bastano 7 trucchetti sorprendenti.

Lavare spesso le scarpe in lavatrice può rovinarle in fretta. Se le nostre scarpe hanno solo bisogno di una rinfrescata possiamo rimuovere i cattivi odori con questi trucchetti a costo zero.

Pertanto, se vogliamo dire addio a scarpe maleodoranti, continuiamo a leggere questo articolo.

Pochi sanno che per eliminare i cattivi odori dalle scarpe bastano 7 trucchetti sorprendenti

Il primo trucchetto prevede l’utilizzo del bicarbonato. Il bicarbonato è un prodotto naturale dalle mille virtù tra cui essere un eccellente anti-odore. Tutto ciò che dovremo fare è cospargere la suola interna della scarpa con 2 cucchiai di bicarbonato.

Lasciamolo agire per tutta la notte e il giorno dopo rimuoviamolo. Eliminiamo eventuali residui con un panno morbido e le nostre scarpe saranno di nuovo perfette.

Tè nero

Il tè nero è ricco di tannini. Questa sostanza rende il tè un ottimo prodotto contro i cattivi odori ed antibatterico. Forse non tutti sanno che possiamo utilizzare le sue proprietà anche per le scarpe.

Quindi, usiamo la polvere di tè nero per rimuovere gli odori che si accumulano nelle calzature. Dopo un paio d’ore potremo togliere la polvere di tè dalle scarpe e indossarle senza paura.

Sale

Il sale è capace di assorbire cattivi odori ed umidità. Prendiamo un sacchetto di nylon o un vecchio collant e mettiamo al suo interno una manciata di sale grosso.

Chiudiamolo bene e mettiamolo dentro la scarpa. Lasciamolo agire per almeno 12 ore, dopodiché il sale avrà assorbito tutti i cattivi odori.

Aceto

Aggiungiamo in 200 millilitri d’acqua 3 cucchiai di aceto bianco. Inumidiamo un panno in microfibra con questa soluzione e strofiniamolo dentro le scarpe.

L’aceto è in grado di rimuovere anche gli odori più persistenti. Dobbiamo però fare attenzione perché il panno dovrà essere soltanto umido e non bagnato. In questo modo non macchieremo le nostre calzature.

Sabbia per lettiera

La sabbia della lettiera riesce ad assorbire i cattivi odori dei bisogni del gatto. Non tutti sanno che riesce a fare lo stesso anche con le scarpe.

Mettiamone quindi una manciata dentro un calzino di nylon e lasciamo che agisca per qualche ora.

Amido di mais

L’amido di mais è molto utilizzato in cucina per la preparazione di dolci. Metterne 2 cucchiai per ogni scarpa permette di eliminare gli odori.

Rimuoviamo l’amido di mais dopo circa 6 ore per avere scarpe pronte da indossare. Usiamo questo rimedio se le nostre scarpe sono in pelle delicata o in cuoio.

Agrumi

Non importa quali sceglieremo, ma gli agrumi sono in grado di rendere profumati gli ambienti ed anche le nostre scarpe. Ricaviamo la buccia di un limone, di un’arancia o di un pompelmo e mettiamola dentro una bustina.

In questo modo non macchieremo la scarpa. Il giorno dopo rimuoviamo le scorze ed avremo scarpe dal profumo fresco e pulito.