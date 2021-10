Le stagioni portano con sé la comparsa di alcuni insetti. Avremo senz’altro notato che con l’arrivo dell’autunno sono tornate le cimici. A questo proposito, abbiamo spiegato che pochi li usano ma questi sono i 3 rimedi naturali migliori per allontanare le cimici.

Nonostante ciò, alcuni insetti invece non seguono le stagioni e purtroppo ci tormentano per tutto l’anno. Questo può essere il caso dei ragni. Sebbene secondo la tradizione portino fortuna, non amiamo vederli nelle nostre case. Ci sono molti rimedi per allontanarli e abbiamo svelato che non avremo più ragni in casa grazie a queste 8 piante favolose e profumatissime.

Così come i ragni, anche gli scarafaggi fanno capolino nelle nostre case sia quando le temperature sono alte, sia quando sono basse. In realtà, pochi sanno che per eliminare definitivamente gli scarafaggi basta un semplice ed economico trucchetto.

Oggi vogliamo dare un consiglio facile e veloce per liberarci da questi fastidiosi insetti. Spesso alcuni ingredienti che abbiamo in cucina o nella dispensa possono essere utilizzati anche per altri usi.

In commercio esistono diversi prodotti pesticidi che, però, sono molto costosi. Per questo trucchetto, invece, useremo prodotti che quasi tutti abbiamo già in casa. Una volta scoperto questo metodo non ne faremo più a meno perché ci farà risparmiare molti soldi.

Per prepararlo ci servono soltanto 4 ingredienti. Consigliamo di utilizzare delle vaschette usa e getta per la preparazione di questo rimedio. Uniamo quindi 50 grammi di farina, 50 grammi di zucchero e 50 grammi di acido borico. A questo punto, mescoliamo questi ingredienti ed aggiungiamo mezzo bicchiere di birra.

Amalgamando il tutto, otterremo un composto denso che useremo per eliminare gli scarafaggi.

L’acido borico è un prodotto che generalmente utilizziamo per la pulizia della casa. Forse non tutti sanno che è anche uno strumento molto efficace contro gli scarafaggi.

Dobbiamo sapere che gli scarafaggi sono attirati da sostanze zuccherate e resti di cibo. Per questo motivo usiamo la farina e lo zucchero per attirarli.

Infine, anziché l’acqua useremo la birra per amalgamare il tutto. Pare, infatti, che questi insetti trovino gli zuccheri e il luppolo in essa contenuti davvero irresistibile.

Come usarle

Il composto dovrebbe risultare abbastanza denso da poter essere manipolato. Consigliamo di indossare un paio di guanti per farlo.

Preleviamo una piccola parte di composto e mettiamola dentro il tappo di una bottiglia di plastica che non usiamo più. In alternativa, poggiamola a terra nelle zone della casa in cui abbiamo visto degli scarafaggi. Consigliamo di scegliere posti nascosti come dietro le porte delle stanze, dietro divani e mobili e sotto i termosifoni. Questi sono i punti migliori in cui posizionare le nostre esche. Dobbiamo fare molta attenzione, però, affinché bambini e animali domestici non raggiungano le esche.

Dopo poco tempo, gli scarafaggi attirati dal profumo dell’esca correranno a cercarla e potremo così eliminarli facilmente.