Gli insetti per molti di noi sono un vero incubo. Se è vero che in estate siamo tormentati da zanzare e mosche, quando arriva il freddo sono ragni e cimici a tormentarci. Abbiamo spiegato che pochi li usano ma questi sono i 3 rimedi naturali migliori per allontanare le cimici.

Se le cimici compaiono in determinati periodi dell’anno, non possiamo dire lo stesso per i ragni. I ragni sono presenti nelle nostre case sia in estate, sia inverno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi vogliamo spiegare che non avremo più ragni in casa grazie a queste 8 piante favolose e profumatissime.

I ragni sono attratti dal calore ed è per questo che scelgono di fare i nidi nelle nostre case. Inoltre, sono amanti degli spazi bui e piccoli. Per questo motivo non è raro trovarli nelle fessure dei muri, sui battiscopa e negli angoli più remoti della casa.

Sebbene la tradizione popolare sostenga che questi animali portino fortuna, molti di noi non sono felici di trovarli per casa.

Per questo motivo oggi vogliamo suggerire una soluzione completamente naturale per risolvere questo comune problema.

Se vogliamo scoprire quali sono le piante più adatte per mandare via i ragni, continuiamo a leggere questo articolo.

Non avremo più ragni in casa grazie a queste 8 piante favolose e profumatissime

Come molti altri animali, i ragni non sopportano gli odori intensi. Per questo motivo sono molto efficaci le erbe aromatiche. Tra queste non possiamo non citare il basilico che è straordinariamente utile contro i ragni.

Essendo una pianta tipicamente estiva, possiamo avere qualche difficoltà a mantenerla rigogliosa nelle stagioni più fredde. In realtà, sembra impossibile ma per un basilico sempre fresco bisogna conoscere questi 3 infallibili trucchi.

Tenere qualche pianta di basilico in casa allontanerà i ragni. In alternativa, creiamo un infuso facendo bollire una ventina di foglie di basilico. Lasciamolo riposare per circa 20 minuti e travasiamolo per poterlo nebulizzare nei punti strategici della casa.

La menta agisce allo stesso modo del basilico perché possiede un profumo fresco ed intenso. Tenerne una piantina in casa potrebbe bastare ad allontanare i ragni.

Rosmarino ed eucalipto

Il rosmarino è un’erba aromatica particolarmente amata ed utilizzata in cucina. Possiamo tenerne una piantina sul davanzale per non fare avvicinare i ragni. Il calore del sole contribuirà a diffondere il profumo magnifico di questa pianta.

L’eucalipto invece è una pianta dalle proprietà balsamiche. Infatti, in inverno la usiamo spesso contro il raffreddore e la tosse. Dobbiamo sapere che i ragni non amano affatto il suo profumo e quindi basta tenerne qualche rametto in casa per non lasciarli avvicinare.

Melissa e calendula

Queste 2 piante erbacee possiedono un odore molto gradevole per l’uomo, ma poco per i ragni. Questi animaletti possiedono un olfatto molto sensibile agli odori. La calendula ha delle note balsamiche, mentre la melissa ha un profumo leggermente agrumato.

Tenerne in casa qualche piantina ci libererà dal ricordo dei ragni rendendo la nostra casa più colorata e profumata.

Lavanda e crisantemi

La prima è una pianta perenne dal profumo straordinariamente gradevole. Possiamo usare la lavanda oppure i suoi oli essenziali per allontanare i ragni.

Il secondo da molti è conosciuto come il fiore dei morti. Dobbiamo sapere che il crisantemo contiene il piretro. Questa sostanza è un repellente naturale molto usato ed è per questo che i ragni non ne sopportano l’odore.