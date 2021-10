La zucca è la protagonista assoluta della tavola autunnale. Si tratta di una verdura estremamente versatile, gustosissima, e ovviamente salutare. L’unico problema della zucca è che spesso ci vuole tanto tempo per cucinarla. Ma in realtà non è necessario stare attaccati ai fornelli per mettere in tavola un ottimo piatto di zucca. Molti non lo sanno, ma la zucca si può consumare anche cruda. Possiamo ad esempio preparare un’ottima marinatura per goderci la nostra zucca in un piatto fresco, veloce e talmente raffinato che potrebbe sembrare uscito da un ristorante di lusso.

Oggi proponiamo una ricetta super veloce per mettere in tavola la zucca anche all’ultimo momento.

La zucca si mangia anche cruda, ecco la ricetta gustosissima e veloce del carpaccio di zucca

Preparare il carpaccio di zucca ci dà l’occasione per consumare questa verdure invernale anche cruda, e con un tempo di preparazione molto ridotto. Per di più, faremo un figurone con familiari e ospiti. Molti, infatti, non sanno che la zucca si mangia anche cruda, ecco la ricetta gustosissima e veloce del carpaccio di zucca.

Ingredienti per il carpaccio di zucca:

circa 300 gr di zucca mondata e sbucciata;

uno spicchio d’aglio;

una manciata di capperi già dissalati;

succo di mezzo limone;

scaglie di formaggio stagionato come grana o parmigiano (facoltativo);

olio di oliva q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

un ciuffo di prezzemolo fresco per guarnire.

Preparazione

La preparazione di questa ricetta è semplicissima e intuitiva. Dopo aver pulito e sbucciato la zucca, tagliamola a fette molto sottili con un coltello, una mandolina, o anche un pelapatate. Disponiamo le nostre fette su un piatto piano. Ora non ci rimane che condire il nostro carpaccio. Condiamo le fette con un filo di olio di oliva, il succo di mezzo limone, sale e pepe secondo i nostri gusti. Aggiungiamo anche uno spicchio d’aglio grattugiato, e distribuiamo una manciata di capperi dissalati. In ultimo possiamo distribuire delle scaglie di grana o parmigiano. Guarniamo con del prezzemolo affettato grossolanamente.

Il carpaccio è pronto. Sarà ottimo come antipasto, ma anche come un contorno freddo da abbinare ad un ottimo piatto autunnale.

