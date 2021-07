Cucinare ci rilassa e ci permette di esprimere la nostra creatività. Cerchiamo di seguire ricette gustose ma anche salutari per il nostro corpo.

Abbiamo imparato a prenderci cura della nostra salute migliorando la nostra alimentazione. Ma non vogliamo rinunciare al gusto e alla bontà.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quanti di noi sanno che è possibile preparare un dolce perfetto anche per il nostro cuore?

Grazie a questo articolo scopriremo una squisita ricetta che ci aiuterà a mantenere il cuore sano e forte.

Pochi sanno che per cuore sano e forte basta questo squisito frutto estivo

Quando pensiamo alla salute pensiamo all’importanza del nostro cuore. Un cuore perfettamente funzionante ci fa vivere bene e più a lungo.

Ma come possiamo cercare di mantenerlo sano e attivo con un unico gustoso trucchetto?

Ci basterà preparare delle albicocche al miele. Pochi sanno che per cuore sano e forte basta questo squisito frutto estivo.

Infatti, essendo ricca di potassio, l’albicocca è perfetta per favorire una perfetta regolarità del battito cardiaco.

Se vogliamo gustare al meglio le albicocche ci basterà cuocerle con un po’ di miele.

Tagliamole a metà e facciamole cuocere in forno riscaldato in precedenza a 200 gradi. Una volta tagliate le metteremo in una teglia con della carta forno e ci verseremo sopra del miele.

A questo punto le faremo cuocere per 25 minuti e una volta sfornate le ricopriremo con delle mandorle tagliate a lamelle.

Se vogliamo dare un tocco ancora più gustoso, potremo imburrare la teglia invece di utilizzare la carta forno. E poi versare del burro fuso sopra le albicocche prima di usare il miele.

Attenzione però, in questo modo potremmo rendere la frutta molto più pesante e ricca di calorie.

Utilizziamo questo ingrediente solo in rari casi. In questo modo non andremo a rovinarci la linea e la salute.

Come riconoscere l’albicocca perfetta

Quando compriamo le albicocche dobbiamo fare attenzione a dei particolari importanti. Il frutto deve avere sempre il picciolo e il colore della buccia non deve avvicinarsi al marrone.

Altrimenti rischieremo di comprare un frutto vecchio che sta iniziando a rovinarsi.

Scegliamo solo albicocche morbide e del classico colore arancione. In questo modo saremo sicuri di aver comprato della frutta buona e gustosa.

Finalmente sappiamo come prenderci cura del nostro cuore in modo sano e invitante.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.