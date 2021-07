I reni sono il filtro dell’organismo, quella parte del corpo necessaria ad eliminare e ad espellere le scorie accumulate nel corso del tempo. Situate nella parte posteriore dell’addome, hanno la forma di due piccoli fagioli posizionati a destra e a sinistra.

Tanti italiani soffrono di problemi ai reni e una delle patologie più diffuse riguarda certamente i calcoli renali. Come detto in questo articolo, si tratta di concentrazioni di sali che compromettono il normale e corretto passaggio dei liquidi.

Oltre ai calcoli, esistono numerose altre patologie, ma stavolta ci concentreremo più sulla soluzione che sui possibili problemi. Difatti, per prevenire l’insorgere di disturbi più o meno gravi, noi della Redazione daremo ai nostri Lettori un consiglio estremamente semplice: bere acqua. Ma non qualsiasi tipo d’acqua, bensì una un po’ speciale. Vediamo a quale ci stiamo riferendo e quali altri effetti benefici può apportare al nostro corpo.

Quest’acqua pulisce i reni e depura la vescica dai bagordi dell’estate

Ci riferiamo all’acqua iposodica, chiamata anche oligominerale perché contiene pochissimi minerali, quindi è a basso contenuto di sodio. Gli esperti della salute la consigliano a chi soffre di patologie legate sia ai reni, che al cuore e al fegato. Si pensi agli ipertesi, ad esempio, i quali dovrebbero limitare il più possibile l’assunzione di sodio.

Allo stesso modo, bere acqua oligominerale è importante anche per il benessere della vescica. La sua principale attività consiste nel raccogliere l’urina che proviene proprio dai reni, per poi espellerla attraverso la minzione. Affinché essa possa funzionare bene, è importante avere cura di ciò che mangiamo e che beviamo, soprattutto durante l’estate, quando siamo soliti lasciarci un po’ andare. Per depurare la vescica dobbiamo bere tanta acqua e quella iposodica ci faciliterà il compito.

Ecco perché quest’acqua pulisce i reni e depura la vescica dai bagordi dell’estate, probabilmente non ci avevamo mai pensato.