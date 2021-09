Il basilico è una delle piante aromatiche più apprezzate ed utilizzate nella cucina italiana. L’autunno è ormai arrivato e la paura che questa pianta profumatissima sia giunta alla fine della sua stagione è tanta.

In realtà, possiamo adottare dei piccoli stratagemmi per prolungare la vita di questa pianta dai 1000 utilizzi. Infatti, pochi sanno che per avere un basilico rigoglioso anche ad ottobre dobbiamo fare queste 4 cose.

Si tratta di semplici ma efficaci consigli da mettere in pratica per godere del basilico ancora per un po’ di tempo.

Non è la prima volta che affrontiamo questo argomento. Infatti, sembra impossibile ma per un basilico sempre fresco bisogna conoscere questi 3 infallibili trucchi. Ma oggi vogliamo spiegare come permettere alla pianta di adattarsi al cambio di temperature che sta arrivando.

Con il basilico possiamo preparare condimenti fantastici come il pesto alla genovese. Abbiamo spiegato precedentemente come con questi 3 semplici trucchi possiamo conservare a lungo il pesto fatto in casa mantenendo tutta la sua freschezza e sapore.

Il basilico è una pianta molto semplice da coltivare ma dobbiamo tenere conto del clima che sta cambiando. Scopriamo in che modo.

Se viviamo in un luogo in cui il prossimo mese ci sarà ancora caldo, possiamo lasciare la pianta all’esterno. Al contrario, se le temperature si stanno abbassando notevolmente non dobbiamo perdere tempo e portare subito la pianta in casa. In questo modo continuerà a produrre foglie verdi e profumate da utilizzare come meglio crediamo.

Portare il basilico in casa lo protegge dalle temperature più basse. Nonostante ciò, la pianta necessita anche di luminosità e ricambio d’aria.

Pertanto, consigliamo di tenerla su un davanzale che riceva molta luce solare, possibilmente esposto ad est. Infine, ricordiamoci di arieggiare l’ambiente. In questo modo la pianta non andrà in sofferenza.

La temperatura giusta

Se vogliamo che la nostra pianta continui a produrre foglie verdi e rigogliose dobbiamo assicurarci che la temperatura sia quella giusta. La temperatura perfetta è compresa tra i 20 e i 25 gradi. Ad ottobre non sarà difficile mantenere questa temperatura tra le mura domestiche.

Infine, consigliamo di coprire con un telo di nylon la nostra pianta se di notte le temperature scendono al di sotto dei 20 gradi.

Togliere i fiori che restano

Non è strano notare ancora la presenza di infiorescenze tra settembre ed ottobre. Dobbiamo sapere che se questo accade è indice di buona salute della pianta.

Produrre fiori però richiede alla pianta più energie, che quindi sottrae alla produzione di foglie. Rimuoviamo quindi i fiori bianchi usando delle cesoie affilate e sterilizzate con cura.

Rinvasare e concimare

Il basilico va rinvasato in primavera e in autunno. Farlo adesso ci permetterà di farla crescere ancora con energia per un po’ di tempo. Possibilmente scegliamo un vaso in terracotta perché possiede una porosità perfetta per questa pianta.

Infine, continuiamo ancora per tutto il mese di ottobre a concimare il basilico. Scegliamo un concime ricco di potassio, ma povero di azoto e somministriamoglielo ogni 2 settimane.