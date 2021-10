È stato raggiunto un traguardo storico per la medicina e un progresso per tutto il Mondo. Dopo 10 anni di test in 7 Paesi, l’OMS ha approvato l’impiego di un vaccino contro la malaria, che rimane una delle malattie più letali del Mondo. Vediamo i dettagli di questa straordinaria scoperta con la Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Effetto su tutte le malattie parassitarie

Salute: OMS approva un vaccino contro la malaria prodotto da GlaxoSmithKline, traguardo storico. Infatti, il vaccino RTS, S/AS01 (chiamato anche Mosquirix) è prodotto dalla multinazionale farmaceutica britannica GlaxoSmithKline. Questo prodotto ha effetto su tutte le malattie parassitarie: nel caso della malaria, agisce contrastando ottimamente il Plasmodium falciparum, il più mortale dei suoi agenti patogeni.

Un risultato storico per la medicina e la scienza

La malaria colpisce ogni anno 230 milioni di persone nel Mondo e miete 400mila vittime. Il vaccino verrà ora somministrato ai bambini nei primi mesi di vita in diverse fasi. La malaria rimane una delle principali cause di malattie infantili e di morte, soprattutto nell’Africa subsahariana. Una vera tragedia a cui questa scoperta potrà porre fine. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda questo vaccino dopo i risultati di un programma pilota in corso in Ghana, Kenya e Malawi che ha raggiunto più di 800.000 bambini dal 2019.

“Questo è un momento storico per la medicina. Il tanto atteso vaccino contro la malaria è una svolta per la scienza, la salute dei bambini e il controllo della Malaria”, ha affermato il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’OMS è attualmente impegnata anche su un’altra battaglia mondiale in tema di salute, quella contro il Covid-19. Ma sulla malaria la tenzone è diventata una guerra centenaria. “L’utilizzo di questo vaccino insieme ad altri strumenti esistenti per prevenire la malaria potrebbe salvare decine di migliaia di giovani vite ogni anno”, ha aggiunto. Nell’Africa subsahariana più di 260mila bambini africani di età inferiore ai cinque anni muoiono di malaria ogni anno. “Per secoli, la malaria ha perseguitato l’Africa subsahariana, causando immense sofferenze personali”, ha affermato Matshidiso Moeti, direttore regionale dell’OMS per l’Africa. “Ora, per la prima volta in assoluto, abbiamo un vaccino raccomandato per un uso diffuso”.