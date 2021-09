Eccoci ritornati con la rubrica di “Casa e Giardino” ma questa volta focalizzeremo la nostra attenzione sul giardinaggio e su tutto ciò che di bello ci offre. Oggi parliamo di piante e, nello specifico, delle stupende piante grasse. Queste si caratterizzano dalla forma particolare, nonché dai nomi particolari: basti pensare al cosiddetto cuscino della suocera. Ma si differenziano da tutte le altre piante per il loro poco bisogno di acqua. Le piante grasse, infatti, sono molto amate perché non necessitano delle numerose cure di cui, invece, hanno bisogno le altre piante.

Le piante grasse, di cui il vero nome è piante succulente, sono così chiamate perché sono capaci di assorbire grosse quantità di acqua, che risultano sufficienti per un periodo di tempo più o meno lungo. Basti pensare alle piante di fico d’India che crescono in un terreno arido dove le piogge sono scarse e, di conseguenza, vi è una lunga siccità.

Ciò nonostante queste piante, grazie alla loro naturale caratteristica, riescono a resistere benissimo. Inoltre, non dimentichiamo che prediligono climi caldi e questo è un ulteriore indizio al fatto che hanno un’ottima resistenza.

Proprio perché non hanno bisogno di tanta acqua costante, in pochi conoscono questo segreto per avere le meravigliose piante grasse sempre al top. Il segreto? Utilizziamo una bevanda amatissima.

La Coca Cola

Ebbene, il fatto che la Coca Cola sia amata, sia la bevanda più consumata in tutto il Mondo e che sia utile per le faccende di casa è ormai risaputo. E se dicessimo che sarebbe utile anche nel bellissimo mondo del giardinaggio?

Sembra, infatti, che la Coca Cola non solo serva per tenere lontano le vespe e come valore aggiunto nel concime fatto “in casa” per le piante, ma che sia anche ottima nello specifico per le piante grasse.

Si tratta comunque di un rimedio naturale non attestato dalla scienza.

Visto che le piante grasse non hanno bisogno di molta acqua, proviamo a irrigarle utilizzando la Coca Cola. Nello spruzzino apposito versiamo un bicchiere o due, dipende dal numero di piante, e spruzziamo direttamente su queste. La Coca Cola contiene zuccheri e altri ingredienti che fornirebbero l’apporto giusto alle nostre piante grasse.

Ma la bevanda può essere spruzzata anche sul terreno da sola o insieme all’acqua. Un buon metodo sarebbe quello di utilizzare la Coca Cola diluita in acqua. Inoltre, non dimentichiamoci che versare qualche goccia della bibita in un terreno concimato naturalmente con gli scarti organici farà tanto bene alla pianta grassa.