Negli ultimi anni, con l’avvento di internet e degli smartphone, milioni di italiani seguono blog e siti di alimentazione. Questi siti in molti casi ci danno idee interessanti e utili, ma può capitare che divulghino anche informazioni errate. A volte viene pubblicata un’informazione sbagliata che poi viene condivisa decine di volte e si afferma nell’opinione pubblica. Oggi vogliamo parlare di una di queste, che potrebbe avere grandi rischi per la nostra salute. Spiegheremo perché bere aceto e limone al mattino non favorirebbe il dimagrimento e addirittura potrebbe causare seri rischi per il nostro corpo.

Quando le bufale si propagano a macchia d’olio

Una delle bufale di più grande successo è quella che vorrebbe che il bicarbonato di sodio mischiato all’aceto avesse un effetto magico su sporco e grasso. In realtà, si tratta di qualcosa di completamente privo di fondamento. Queste due sostante non hanno alcun effetto, anzi si annullano a vicenda. Infatti, il bicarbonato è basico e l’aceto è acido. Allo stesso modo, gira l’idea che bere limone o aceto al mattino appena svegli avrebbe un qualche potere disintossicante. In realtà questo non ha alcun fondamento scientifico. Al contrario, presenterebbe rischi per la nostra salute. Entrambe queste sostanze sono piuttosto acide e quindi andrebbero assunte con parsimonia.

Bere aceto e limone al mattino non solo non aiuta a dimagrire ma causerebbe questi rischi per la salute da non sottovalutare

Secondo alcuni guru dell’alimentazione naturale, bere aceto e limone a stomaco vuoto avrebbe un potere antiossidante. Dicono che sia un toccasana contro obesità, dolori e malattie, ma in realtà non ci sono studi che accertino l’effetto curativo di queste sostanze sul nostro corpo. Al contrario, consumare aceto e succo di limone potrebbe avere dei rischi per chi soffre di ipertensione e di diabete.

Allo stesso tempo, è assolutamente sconsigliato perché questi ingredienti acidi agiscono sullo smalto dei denti, corrodendoli. Bere acidi a stomaco vuoto potrebbe alla lunga causare seri problemi di indebolimento dei denti che potrebbero cariarsi o danneggiarsi. Un cucchiaio di aceto nelle insalate non è un rischio, ma bere un intero bicchiere potrebbe avere un effetto davvero preoccupante. Pertanto, possiamo continuare a condire con l’aceto l’insalata e bere una buona limonata, ma senza esagerare. Soprattutto, possiamo stare tranquilli, per stare meglio non è necessario bere questi intrugli disgustosi.

